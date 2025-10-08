Venezuela y Rusia abordan militarización del Caribe en reunión bilateral

Canciller de Venezuela, Yván Gil con Alexander Shchetinin, Director para América Latina de la Cancillería de Rusia Credito: Agencias

El canciller venezolano Yván Gil informó el martes sobre una reunión con el director para América Latina de la Cancillería de Rusia, Alexander Shchetinin, en la que se abordó la militarización del Caribe y la incursión ilegal de aviones de combate de Estados Unidos detectados el 2 de octubre cerca de las costas venezolanas.

En nombre del presidente Nicolás Maduro, Gil expresó agradecimiento por la solidaridad de Rusia y reafirmó las alianzas estratégicas entre ambos países.

En el encuentro, Gil detalló que los aviones estadounidenses operaron a aproximadamente 75 kilómetros de las costas, dentro de la Región de Información de Vuelo (FIR) de Maiquetía. Esta acción, según el comunicado oficial, representa una amenaza a la soberanía nacional y contraviene el derecho internacional y la Convención de Chicago sobre Aviación Civil Internacional.

La denuncia se enmarca en un patrón de hostigamiento hacia Venezuela, agravado por el despliegue militar estadounidense en la región.

Paralelamente, el embajador alterno venezolano ante la ONU, Joaquín Pérez, presentó una comunicación al embajador ruso y presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, Vasily Nebenzya, para rechazar formalmente la incursión. Pérez enfatizó que este acto suma a la militarización del Caribe, que afecta la estabilidad regional.

En este contexto, la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela aprobó por unanimidad el Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación con la Federación Rusa. La ratificación, en segunda discusión, garantiza la entrada en vigor del acuerdo a nivel internacional y profundiza la cooperación en áreas clave como el sector energético, la exploración de petróleo y gas, y la industria minera.

El tratado, firmado en mayo por el presidente Nicolás Maduro y el presidente ruso Vladímir Putin durante una visita a Moscú, establece un marco jurídico para compromisos a largo plazo. El presidente de la AN, Jorge Rodríguez, calificó el pacto como un paso de "trascendental importancia" para ambos países.

"Es esencial fortalecer el lazo entre Caracas y Moscú, especialmente ante los cambios que ocurren a nivel mundial", afirmó Rodríguez tras la aprobación.

Las relaciones bilaterales se han consolidado históricamente mediante proyectos conjuntos en energía y minería, promoviendo el desarrollo económico y la estabilidad. Este acuerdo busca estructurar estos lazos, fomentando la cooperación en un escenario de tensiones geopolíticas.