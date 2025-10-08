(VIDEO) PCV exige al Gobierno dar a conocer el alcance e implicaciones del decreto de conmoción exterior

08-10-25.-El Buró Político del Partido Comunista de Venezuela (PCV) repudió el lunes el “plan de agresión militar y política del gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela y el Caribe Sur”, al tiempo que alertó sobre el uso de esta coyuntura por parte del gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro para profundizar la represión interna y la crisis social.“El gobierno de Estados Unidos ha ejecutado aproximadamente a 21 ciudadanos en acciones criminales, extraterritoriales y extrajudiciales contra embarcaciones que no representaban ninguna amenaza. Pretenden justificar estos asesinatos bajo el argumento de combatir el narcotráfico”, denunció Pedro Eusse en rueda de prensa.El dirigente comunista afirmó que “Estados Unidos no puede actuar como una fuerza suprema por encima de la soberanía de las naciones, pisoteando el derecho internacional”, recordando que estas acciones se inscriben “en la histórica política imperialista hacia América Latina y el Caribe”.El dirigente del PCV advirtió que estas agresiones “forman parte de la disputa global entre las potencias imperialistas por el control de los recursos estratégicos de la región, especialmente en Venezuela”, y recalcó que “la solución a la crisis nacional no vendrá de ninguna potencia extranjera, sino del accionar soberano y autónomo del pueblo trabajador venezolano para restituir la plena vigencia de la Constitución”.Decreto de conmoción exteriorEl vocero comunista también dirigió severas críticas al Ejecutivo nacional, acusándolo de aprovechar el clima de tensión internacional para aumentar la represión interna.“Mientras denuncia la agresión extranjera, el gobierno ilegítimo y autoritario de Nicolás Maduro sigue violando los derechos humanos del pueblo venezolano”, expresó Eusse, quien señaló que en el país “continúan las detenciones ilegales de dirigentes sindicales, sociales y políticos”.El dirigente exigió aclarar el contenido del anunciado decreto de conmoción exterior, sobre el cual —según dijo— “no se ha informado al país ni su alcance ni sus implicaciones reales”.“El gobierno está utilizando esta figura para consolidar un clima de mayor represión e intimidación, violando los derechos constitucionales del pueblo”, agregó.Eusse denunció además la reciente represión contra miembros del pueblo Yukpa que se encontraban en Caracas denunciando violaciones a sus derechos humanos: “Un contingente de la Policía Nacional Bolivariana y de la Guardia Nacional los agredió y expulsó de la ciudad. Exigimos respeto a los derechos del pueblo Yukpa y denunciamos la complicidad del Ministerio de los Pueblos Indígenas con ganaderos y funcionarios corruptos que los persiguen y despojan de sus tierras”, sostuvo.Rechazo al “adelanto de la Navidad”El dirigente del PCV también cuestionó la política económica del gobierno y el anuncio del adelanto de las festividades navideñas, calificándolo como “una maniobra distractora que esconde la destrucción del salario y el aumento criminal de precios”.“El gobierno anuncia unas supuestas navidades felices mientras el pueblo sufre el alza de los pasajes, los alimentos, los medicamentos y los servicios. Los aguinaldos miserables son una burla. Las fiestas son para las cúpulas enriquecidas, no para el pueblo trabajador”, dijo Eusse.Asimismo, denunció que “el adelanto de Navidad viene acompañado de un derroche de recursos públicos en ministerios, alcaldías y gobernaciones, que benefician al sector privado y a las mafias asociadas al poder”.Solidaridad con PalestinaFinalmente, Eusse recordó que este 7 de octubre se cumplen dos años del inicio de la ofensiva de exterminio contra el pueblo palestino, y reiteró la solidaridad internacionalista del PCV con la causa palestina.“El genocidio contra Palestina continúa con la complicidad de las potencias imperialistas. Donald Trump y su súbdito Netanyahu hablan de paz, pero en realidad buscan escalar el crimen y neutralizar las presiones internacionales”, afirmó.El PCV hizo un llamado al pueblo venezolano a que exprese “con fuerza, con energía y con total convicción su solidaridad con el pueblo mártir de Palestina”.