Argentina: Absuelven a Alejandro Bodart, condenado por defender a Palestina y denunciar el genocidio del Estado de Israel

30-09-25.-La Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, resolvió revocar la condena y absolver a Alejandro Bodart en la causa impulsada por la DAIA, que lo había denunciado por expresar su solidaridad con Palestina y condenar los crímenes del Estado de Israel. La persecución judicial contra Bodart, cuya absolución había sido arbitrariamente revocada, se apoyaba en tres publicaciones en redes sociales donde exigía una Palestina libre y el respeto pleno de los derechos humanos para toda la población entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, además de repudiar el asesinato de la periodista palestina Shireen Abu Akleh, ocurrido en mayo de 2022.

Ante el fallo, el diputado (mc) Alejandro Bodart (MST FIT Unidad) y coordinador de la Liga Internacional Socialista, expresó: "La Cámara acaba de revocar mi condena y me absolvió en la causa injusta que me inició la DAIA por defender a Palestina y condenar el genocidio del Estado de Israel. El fallo es contundente y vuelve a ratificar que denunciar un genocidio como el que Netanyahu y el Estado sionista de Israel están perpetrando en Gaza a la vista del mundo no es delito. La Cámara, en su extenso fallo, entiende que se trató de opiniones políticas y críticas a esta barbarie. No solo no es delito, sino una obligación de quien se considera democrático y no avala la masacre para pretender eliminar y expulsar al pueblo palestino de su tierra. No lograrán callarnos. Hoy más que nunca, todo el mundo tiene que levantar la voz para condenar el genocidio".

María del Carmen Verdú, Alejandro Bodart e Ismael Jalil

Por su parte, la abogada de Bodart, María del Carmen Verdú (CORREPI), explicó: «Es la tercera vez, en este proceso que nunca debió existir, que logramos la absolución del compañero Bodart. El fallo de la Sala I de la Cámara Penal de CABA reconoce que denunciar el genocidio que perpetra el Estado sionista de Israel sobre el pueblo palestino no es delito, no es un discurso de odio o discriminación ni implica antisemitismo, y que los dichos del compañero constituyen ‘ una crítica política al accionar de un Estado … realizada por una persona con una militancia de izquierda activa’. Este fallo, como los anteriores del Dr. Casas y la Dra. Molina, son importantes precedentes para la defensa de todas las personas criminalizadas por defender al Pueblo Palestino, como la compañera Vanina Biasi».

Para finalizar, Ismael Jalil, también abogado de Bodart y defensor de la causa palestina, señaló: "El fallo rescata el tema de la libertad de expresión, pero sustancialmente que les voltea la declaración de la IHRA sobre el antisemitismo. Y, por otro lado, son los argumentos, que nosotros les exhibimos en la audiencia. Son nuestros mismos argumentos que dicen que la Argentina no adoptó la declaración de la IHRA con sus 11 ejemplos, por lo tanto, eso de criticar al Estado de Israel no puede impedirse. Además, plantea que no tiene efecto jurídico vinculante, es decir, que es una regla de trabajo pero que no puede de ninguna manera condenar a nadie. El triunfo es un triunfo colectivo. La organización, la solidaridad internacionalista, el acompañamiento, el estar al lado de los que sufren, esta cuestión ya atávica nuestra de reaccionar con sentimiento de clase, pero también con sentimiento internacionalista, más allá de las fronteras y de las banderas, calificó esta lucha y por eso este resultado«.