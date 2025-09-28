Denunciado un soldado israelí de viaje en España por crímenes de guerra en Gaza

Un periodista palestino residente en España denuncia a un soldado israelí de visita en Madrid por crímenes de lesa humanidad y genocidio en la Franja de Gaza.

El periodista palestino ‌Arafat Alhaj presentó el sábado una denuncia en la Audiencia Nacional de España contra Shaul Shcherbatov, un soldado israelí que visitaba este fin de semana Madrid para asistir al partido de fútbol entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid.

El miembro del ejército sionista publicó en sus redes sociales imágenes de su llegada en avión a la capital, motivo por el que se pudo conocer su ubicación.

En sus perfiles, además, habría mostrado reiteradamente su participación en el genocidio de la Franja de Gaza con imágenes y vídeos, material que ha sido incluido con la denuncia presentada por Alhaj.

En concreto, en la querella se acusa al soldado israelí, que tiene rango de sargento mayor en la unidad D9 (unidad de maquinaria pesada) del batallón 601 de ingenieros de combate de las fuerzas armadas israelíes, de delitos de genocidio y lesa humanidad. Así, el juez de guardia de la Audiencia Nacional deberá valorar y decidir qué hará con esta querella.

Shcherbatov habría participado en operaciones israelíes en la Franja de Gaza al menos durante el último año (desde el 9 de octubre de 2024 hasta el 1 de mayo de 2025), tal y como él mismo ha publicado en sus redes sociales. En algunas de sus fotografías aparece rodeado de excavadoras y escombros en zonas que han sido duramente destruidas.

Tal y como recoge la denuncia, el perfil de Instagram del israelí cuenta con publicaciones en las que aparece sonriente, con su uniforme militar y encima de uno de los buldóceres que han arrasado viviendas en territorio gazatí. En ellas se puede observar un panorama de destrucción en la que parece el área de Dar Tuffah, en Ciudad de Gaza.

La familia de Alhaj residen en Gaza y, según informan diversos medios españoles, varios de sus familiares han muerto en medio de los ataques israelíes que se iniciaron el 7 de octubre de 2023. Tras la muerte de su hermana, el periodista comenzó a seguir a la unidad D9 del batallón 601 del ejército israelí, la que considera ha destruido el barrio de su familia.

“Mi hermana estaba en la calle con sus hijos. Fue asesinada en un ataque aéreo con otras 12 o 15 personas. Más de 100 resultaron heridas”, dijo Alhaj en una entrevista con la cadena de televisión española La Sexta.

En este contexto, los abogados de Arafat expresaron que “se trata de una querella urgente porque el israelí ha visitado el país en lo que parece un periodo limitado. Es por ello que, si no se toman medidas de manera inmediata, el soldado abandonará España y volverá a Israel sin ningún tipo de impunidad tras estos hechos”.

Según el último informe del Ministerio de Salud palestino, el número total de mártires en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre de 2023 ha llegado a 66 005 personas y el número de heridos ha ascendido a 168 162, y se cree que miles más están enterrados bajo los escombros.