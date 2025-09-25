Eslovenia le prohíbe la entrada al país a Netanyahu

El Gobierno de Eslovenia informó este jueves que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, tiene vetada la entrada a ese territorio.

La decisión convierte al país en el primero de la Unión Europea (UE) en declarar a Netanyahu como persona non grata.

«Netanyahu es objeto de un proceso por su responsabilidad en crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Ya en julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia estableció que varias políticas y prácticas israelíes violan el derecho internacional humanitario y los derechos humanos», explicó el Ministerio de Asuntos Exteriores en su cuenta en la red social X.

The Government of ???????? decided to sanction Benjamin #Netanyahu, PM of the State of #Israel ????????, after previously having barred two extremist Cabinet ministers.

Mr Netanyahu is subject to proceedings for his responsibility for war crimes and crimes against humanity. Already in July… pic.twitter.com/PAlrccb2oj

— MFEA Slovenia (@MZEZ_RS) September 25, 2025

Además, aclaró que la medida no está dirigida contra el pueblo israelí, sino que «envía un mensaje claro al Estado de Israel de que Eslovenia espera una implementación coherente de las decisiones dictadas por los tribunales internacionales y el respeto del derecho internacional humanitario».

Eslovenia ya había prohibido la entrada al país del ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, y del ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, e impuso un embargo de armas a Israel.

Por su parte, la secretaria de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores, Neva Grašič, afirmó que con esta decisión Eslovenia confirma su compromiso con «el derecho internacional, los valores universales de los derechos humanos y una política exterior coherente y basada en principios».

Recordó que contra el primer ministro israelí se dictaron las mismas sanciones que contra dos de sus ministros, que en julio pasado fueron declarados personas non grata.

El Gobierno esloveno reconoció a Palestina como Estado el pasado año y apoya una solución de dos Estados para una paz duradera en Oriente Medio.

En agosto, también impuso un embargo de armas a Israel y una prohibición sobre las importaciones de productos fabricados en los territorios palestinos ocupados.