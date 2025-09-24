Músico venezolano desaparece en México: esta fue la última vez que vieron a Tayron Gamboa

Tayron Gamboa Credito: Web

24-09-25.-El joven músico venezolano Tayron Gamboa desapareció en el Estado de México, misma entidad donde se localizaron los restos de los dos artistas colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera Ramos, apodado Dj Regio Clown.



La Comisión Nacional de Búsqueda informó que el joven, de 27 años de edad y originario de Caracas, está desaparecido desde el pasado 19 de septiembre.



Tayron Paredes Gamboa fue visto por última vez en el municipio Huehuetoca, cerca de las 4:00 de la tarde del 19 de septiembre, publicó la página de Facebook “Compartir Para Salvar”.



La publicación detalló que el joven salió para entregar un pedido; sin embargo, no regresó. Además, se habría quedado sin señal en su celular.



Su desaparición habría ocurrido en el municipio Cuautitlán Izcalli.



La ficha de la Comisión Nacional de Búsqueda describe que el venezolano tiene tatuajes en el antebrazo lado izquierdo y otro en el pecho, también del lado izquierdo.



Por su parte, Compartir Para Salvar realizó una nueva publicación en la cual se anuncia que “su familia busca a Tayron Paredes Gamboa, de nacionalidad venezolana, desaparecido en Ciudad de México desde la tarde del viernes 19 de septiembre".



En el momento de su desaparición, el venezolano vestía con una franela negra y un pantalón café con tenis grises, además, viajaba en su motocicleta.



Tayron Paredes Gamboa se desempeñaba como DJ.



La desaparición del joven venezolano se dio tres días antes del hallazgo de los cuerpos de los artistas colombianos Regio Clown y B-King.



Ambos fueron encontrados sin vida, a seis días de que desaparecieran en la Ciudad de México, de acuerdo con el periodista Carlos Jiménez.



La Fiscalía General de Justicia de la entidad confirmó el hallazgo de dos cuerpos con las características de los artistas colombianos.



Además, informó que "los familiares de Bayron Sánchez Salazar lo reconocieron durante una diligencia realizada en la Subprocuraduría Regional de Tlalnepantla de la FGJEM, en San Pedro Barrientos".



Desde el pasado 18 de septiembre, la Fiscalía de la Ciudad de México emitió fichas de búsqueda para ambos. Se detalló que la última vez que se les vio fue el martes 16, luego de que salieran rumbo al gimnasio en la colonia Polanco.



Ese mismo día, dieron un concierto como parte de una serie de actividades programadas para publicitar su música.



Su círculo cercano reportó que desconocían su paradero luego del show, reseñó Univisión.



Las autoridades no han revelado detalles sobre posibles responsables ni sobre las causas del doble homicidio.



Cifra de desaparecidos en México

Las cifras por casos de desaparición en el México muestran que Jalisco, el Estado de México, Tamaulipas, Veracruz y Nuevo León concentran el 44.3 por ciento de estos eventos.



En el marco de Día Internacional de las Personas Desaparecidas, fechado el 30 de agosto, diversos colectivos de búsqueda realizaron manifestaciones en diferentes partes de México.



Los registros, tanto oficiales como de la organización Red Lupa, indican que hay más de 130 mil casos de personas desaparecidas.

