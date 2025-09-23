Presidente Maduro reitera que Venezuela respalda de manera irrevocable la lucha, independencia y existencia del Estado soberano palestino

El presidente de la República, Nicolás Maduro, reiteró que el país seguirá apoyando de manera irrevocable la lucha palestina y su derecho a ser un Estado independiente y soberano, en vísperas de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Durante su programa semanal Con Maduro+, edición número 91°, el mandatario nacional realizó un análisis histórico y jurídico del conflicto, señalando: «Palestina tiene un problema de origen y coyuntural». Explicó que la dificultad de origen se remonta a la decisión de la ONU de «quitarles su patria a quienes la habían ocupado milenariamente, a los palestinos, que hasta ese día habían vivido en paz».

Sin embargo, el jefe de Estado hizo un llamado a superar esta controversia de origen, apelando al marco legal internacional. «La ONU, como resolución oficial que es ley internacional, decidió, en el año 67, los límites del Estado de Israel y de Palestina, eso debe respetarse», recordó, insistiendo en este aspecto como única vía para la paz, por ser innegociable.

Un día histórico para la justicia

El presidente Maduro anunció que este 23 de septiembre será «un día histórico, porque el mundo le dirá a Palestina que tiene derecho a ser un Estado independiente y a existir».

Se refirió así a la Conferencia Mundial, en la cual 162 países firmarán una resolución de reconocimiento del Estado Palestino, un acto de justicia en el que Venezuela participa con orgullo, habiendo reconocido al Estado Palestino desde hace muchos años. «Habrá justicia y el mundo árabe y el mundo musulmán, irán a la liberación de Palestina», aseveró.