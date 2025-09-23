Venezuela califica de "agresión híbrida" el nuevo informe de la ONU sobre DDHH

23-09-25.-El representante permanente de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Alexander Yánez, rechazó el nuevo informe presentado por la Misión de Determinación de los Hechos sobre la situación del país, calificándolo como parte de una “agresión híbrida” promovida por intereses internacionales que, según afirmó, buscan un cambio de régimen en Venezuela.

Durante su intervención en la sede del organismo en Ginebra, Yánez respondió al documento presentado por la jurista portuguesa Marta Valiñas, el cual cuestiona la actuación de las autoridades venezolanas en materia de derechos humanos tras las elecciones del 28 de julio de 2024. El informe también denuncia la falta de información por parte de la Fiscalía sobre las investigaciones de muertes ocurridas en ese contexto.

Yánez criticó lo que considera una postura parcial del Consejo, señalando que “envía mensajes contradictorios” al pronunciarse sobre ciertos países mientras guarda silencio ante conflictos como el de Gaza. “¿Qué ha dicho este Consejo ante la barbárica violación de los derechos humanos de los migrantes venezolanos? Poco o nada”, expresó.

«Novelero desempeño»

El diplomático calificó de “írrita” la creación de la Misión de Determinación de los Hechos, asegurando que su existencia responde a intereses políticos y no a la defensa de los derechos humanos. “Su novelero desempeño la desacredita por sí misma”, afirmó.

Yánez reiteró que Venezuela practica la defensa de los derechos humanos conforme a su Constitución y leyes nacionales, pero advirtió que no validará lo que llamó una “parodia” impulsada desde el exterior.

Finalmente, el representante venezolano aseguró que el país está dispuesto a defender su territorio y riqueza petrolera ante cualquier intento de agresión injustificada. “No deseamos el conflicto, no lo propiciamos, pero estamos dispuestos a enfrentarlo con la dignidad de un pueblo libertador de América”, concluyó.

*Con información de Unión Radio.