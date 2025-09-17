Joven venezolana de 16 años muere atropellada en Nueva York por un acosador en estado de ebriedad

17-09-25.-La comunidad latina en Queens se encuentra consternada tras el trágico fallecimiento de Jhoanny Gómez Álvarez, una joven venezolana de 16 años a quien le quitaron la vida en un acto de violencia ocurrido la madrugada del pasado sábado 13 de septiembre frente al bar Prima Dona, ubicado en el vecindario de Elmhurst, distrito de Queens (Nueva York).

Según reportes policiales y declaraciones de testigos a Univisión, el agresor, Edwin Cruz Gómez, ciudadano mexicano de 38 años, se encontraba en estado de ebriedad cuando inició un altercado al dirigir comentarios de tono sexual hacia la adolescente. La situación provocó la indignación de sus familiares, desencadenando una confrontación verbal y física.

Tras el enfrentamiento, Cruz Gómez subió a su camioneta Chevy Suburban 2009, la encendió y condujo directamente hacia el grupo familiar, atropellando a Jhoanny y estrellándola contra un pilar. La joven murió en el lugar, mientras que su madre resultó herida y fue trasladada al hospital, donde permanece estable.

Detenido tras intentar huir

El agresor intentó huir, pero chocó contra un vehículo estacionado y fue detenido por la policía. Actualmente enfrenta más de una docena de cargos, entre ellos asesinato, intento de asesinato, homicidio vehicular y conducción bajo efectos del alcohol. De acuerdo con el abogado de la familia, estos cargos podrían derivar en cadena perpetua por homicidio intencional.

Jhoanny y su familia habían llegado recientemente a un edificio en Manhattan, en busca de nuevas oportunidades. Personas cercanas la describieron como una joven “llena de vida y con un futuro por delante”, cuya pérdida ha dejado una profunda huella en su entorno.

La familia exige justicia y que el caso no quede impune, mientras organizaciones migrantes y de derechos humanos han comenzado a pronunciarse sobre la necesidad de mayor protección para jóvenes latinas en contextos vulnerables.

*Con información de La Verdad.