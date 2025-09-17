Expertos de la ONU condenan "ejecuciones extrajudiciales" de EEUU en el Caribe

Credito: Web

17-09-25.-Expertos de Naciones Unidas alertaron este martes que los ataques de EE. UU. a lanchas en aguas internacionales del mar Caribe, en los que fallecieron por lo menos 14 personas de nacionalidad venezolana por presuntos vínculos con el narcotráfico, comprenden «ejecuciones extrajudiciales» que violan el derecho internacional.



«El derecho internacional no permite que los gobiernos directamente asesinen a supuestos narcotraficantes», expresaron los relatores de la ONU en un comunicado conjunto. Al mismo tiempo, subrayaron que se debieron investigar las supuestas actividades criminales que llevaban a cabo, además de procesarlas con arreglo a la ley.



Igualmente, añadieron que el ataque de EE. UU. también viola el derecho internacional marítimo, el cuál prohíbe ataques no provocados a embarcaciones. Además este exige cumplir algunos parámetros para interceptarlas y priorizar un enfoque policial, no militar, del uso de la fuerza.



De igual manera, recalcaron que no existen evidencias de que el Tren de Aragua organice una «invasión» contra EE. UU. en confabulación con el Gobierno de Venezuela.



«El derecho internacional no permite el uso unilateral de la fuerza en el extranjero para combatir el terrorismo o el narcotráfico. Los ataques a grupos del crimen organizado en el extranjero violarían la soberanía y podrían constituir un uso ilegal de la fuerza según la Carta de las Naciones Unidas», manifestaron los expertos, reseñó EFE.



El comunicado lo firmaron los relatores de la ONU sobre protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo (Ben Saul), ejecuciones extrajudiciales (Morris Tidball-Binz) y orden internacional (George Katrougalos).

