Piden investigar a David Hadar, sargento israelí de la Brigada Golani, que agredió a manifestantes palestinos en Grecia

El sargento de la Brigada Golani del ejército israelí, David Hadar, quien agredió físicamente a manifestantes palestinos en Atenas. Credito: Agencias

La pro-Palestina Fundación Hind Rayab identifica a David Hadar, el agresor israelí de manifestantes palestinos en Atenas, y exige a Grecia investigarlo.

Según la Fundación Hind Rayab (FHR), el individuo israelí que agredió el sábado a los manifestantes palestinos en la Plaza Sintagma de Atenas, es David Hadar, sargento de la Brigada Golani del ejército de Israel, una unidad reiteradamente implicada en crímenes de guerra en Gaza. El incidente, ocurrido frente al Monumento al Soldado Desconocido, resultó en heridos y la detención de todos los involucrados.

"Instamos a las autoridades griegas a cumplir sus obligaciones legales investigando la potencial implicación de David Hadar en crímenes de guerra", ha declarado este domingo el presidente de la Fundación, Dyab Abou Jahjah.

En una carta formal enviada a las autoridades griegas, la Fundación subraya que Hadar, de 29 años, muy probablemente ha servido en Gaza como parte de las operaciones de su brigada. Dada su función y rango, su presencia en territorio griego activa los deberes de Atenas bajo el derecho internacional.

La Brigada Golani ha estado vinculada a numerosas atrocidades, incluyendo el ataque transmitido en vivo al Hospital Nasser en agosto, matando a 22 palestinos, y el asesinato de 15 paramédicos palestinos en marzo. Según el informe, la Fundación pro-Palestina ya ha presentado tres quejas legales por crímenes de esta brigada.

"El incidente en Atenas no es un episodio aislado de violencia: refleja un patrón más amplio mediante el cual individuos que han participado en atrocidades en Palestina están mostrando el mismo comportamiento agresivo en el extranjero", ha señalado el presidente de Hind Rayab.

El llamado de la Fundación recuerda a Grecia sus obligaciones bajo las Convenciones de Ginebra de investigar y, de ser apropiado, procesar a individuos sospechosos de crímenes de guerra que se encuentren en su territorio, sentando un precedente crucial.

La brutal campaña de agresiones de Israel contra la Franja de Gaza, iniciada el 7 de octubre de 2023, ha dejado hasta ahora 64 871 muertos y 164 610 heridos palestinos, en su mayoría mujeres y niños.