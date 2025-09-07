Policía mata a venezolano que defendió a una mujer de acoso en Trinidad y Tobago

Edimir González, de 25 años, era oriundo de Tucupita, Delta Amacuro Credito: Tane Tanae

07-09-25.-El venezolano Edimir González, de 25 años, estaba en un bar celebrando el cumpleaños de una familiar cercana cuando una de las mujeres de su grupo fue acosada por un hombre que se encontraba acompañado de un policía fuera de servicio.



El venezolano Edimir González, de 25 años, fue asesinado a tiros luego de que intentara defender a una mujer que estaba siendo víctima de acoso en un bar, ubicado en Chaguanas, Trinidad y Tobago. Testigos señalan del crimen a un policía de ese país.



Medios trinitarios reseñaron que González estaba en el establecimiento celebrando el cumpleaños de una familiar cercana, acompañado por amigos y allegados, el 30 de agosto.



En medio del festejo, una de las mujeres de su grupo fue acosada por un hombre que se encontraba con un policía fuera de servicio.



Según testigos del hecho, González enfrentó al abusador y comenzaron una pelea a las afueras del bar. Los acompañantes del acosador y del funcionario lanzaron botellas de vidrio contra Edimir y otro venezolano que se encontraba con él. Ambos optaron por retirarse del sitio.



No obstante, minutos después, Edimir regresó a la esquina del bar con un cuchillo en la mano. El policía notó su presencia, se le acercó y le disparó tres veces, sin mediar palabra.



Medios locales reseñaron que los presentes en el sitio intentaron acercarse al venezolano para ayudarlo, pero el policía y su acompañante los apartaban de forma violenta. El efectivo policial presuntamente es conocido por ser impulsivo y exhibir su arma varias veces en el bar, de acuerdo con las publicaciones.



Las autoridades adelantan las investigaciones para determinar responsabilidades en este asesinato.



“Era un buen chico”



González era oriundo de Tucupita, Delta Amacuro. “Era un buen chico, un buen tipo… No se metía en problemas, pero si lo molestabas, se defendía”, expresó una persona cercana al medio Tane Tanae de Tucupita.



Sus compañeros de bachillerato del liceo Aníbal Rojas Pérez de Tucupita, lo recuerdan como el más alegre del grupo, reseñó Tane Tanae.

