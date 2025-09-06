(VIDEO) La Asamblea General de la ONU se trasladará a Ginebra ante negación de visa de EEUU a funcionarios palestinos

El coronel retirado Larry Wilkerson informó a través de sus redes sociales que, debido a la decisión del gobierno estadounidense de negar las visas a varios funcionarios palestinos para entrar a EEUU donde esperaban asisitir al próximo 80.º aniversario de la ONU, se decidió que las próximas reuniones se realizarán en Ginebra. Según informa Wilkerson, por una amplia mayoría de votación de 142 a favor y 2 en contra.

Debido a esta denegación de visas por orden de la adminstración de Donald Trump con Marco Rubio a la cabeza, a esta comisión de ciudadanos palestinos, entre ellos el presidente del estado de Palestina, Mahmud Abás, para las dos próximas reuniones que se celebrarán en los meses de septiembre y octubre, la casi totalidad de la Asamblea decidió mover estos encuentros para la ciudad de Ginebra, Suiza.

Ya esto ocurrió con Yasser Arafat en 1988 bajo la administración de Ronald Regan que le negó la visa al líder de la OLP para intervenir en la Asamblea de la ONU, y en un acto de desafío la ONU se trasladó temporalmente a Ginebra, por primera vez en la historia de la organización, con el fin de proporcionar un entorno político menos hostil para el líder palestino.

Hasta ahora, el Estado de Palestina ha sido reconocido como nación soberana por 147 de los 193 Estados miembros de la ONU, es decir, algo más de 76% de todos los miembros de la ONU. Es «Estado observador no miembro» de la Asamblea General de la ONU desde noviembre de 2012.

Mientras tanto, los países occidentales aliados de Estados Unidos, entre ellos Reino Unido, Francia, Australia y Canadá, han anunciado sus planes de reconocer a Palestina como Estado soberano durante el 80 periodo de sesiones de la Asamblea General, cuya fase de alto nivel comienza el 22 de septiembre.

Esta noticia no se ha difundido lo suficiente a través de los medios de comunicación, lo que indica que existe un apagón informativo en la mayoría de las grandes cadenas de noticia sobre el tema de Gaza, y donde Israel impone y censura a estos ejes de poder.