Cabello dice que algo "no cuadra" en el ataque de EEUU a embarcación con droga. "Fue un asesinato extrajudicial"

04-09-25.-El secretario general del Psuv, Diosdado Cabello, aseguró este miércoles que algunas cosas no encajan en el ataque que Estados Unidos realizó contra una embarcación con droga.



Durante su programa ‘Con el mazo dando’, el número del oficialismo criticó que los medios de comunicación no cuestionaran la información del bombardeo. «Hay cosas que no cuadran. Comienzan a surgir las interrogantes y aún no aparecen las respuestas», apuntó Cabello.



“Si quieren combatir la droga, váyanse al pacífico. 87% de la droga. Más de 1,800 toneladas pasan por allí. Váyanse para allá, no para este lado. Aquí en Venezuela sí estamos dando una lucha real contra las drogas”, añadió.



El ministro de Interior además puso en duda que el bote incendiado llevara “droga”. Cuestionó también la hora de la operación y que en la nave hubiesen 11 personas, dado el «tamaño» de la misma. En tal forma, Cabello subrayó que el diseño del “barco” no coincide con los modelos que hay en Venezuela.



“¿Por qué si están desplegados contra el Cartel de los Soles, en la declaración dijo que eran del Tren de Aragua? ¿Por qué cambiaron la narrativa de una vez? Cuesta mucho convencer al mundo de que Venezuela sea un narco Estado. Ellos saben que eso no tiene ningún fundamento”, apuntó.



En cuanto a las muertes de las 11 personas, dijo que se trato de un «asesinato extrajudicial».



“¿Lo que están diciendo es una prueba en contra de ellos. Asesinaron a un grupo de personas. Dicen que son 11, yo veo 5, bueno, vamos a creerles. Pero están confesando que cometieron un crimen”, concluyó.

