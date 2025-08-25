Movimiento social salvadoreño presenta demanda contra la reelección indefinida de Bukele

El Movimiento por la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT) interpuso esta semana una demanda de inconstitucionalidad contra recientes reformas a la Constitución que avalan la reelección presidencial indefinida del presidente Nayib Bukele y, según denunciaron, violan diversos artículos constitucionales.

De acuerdo con el MDCT, las reformas aprobadas el 31 de julio por la Asamblea Legislativa, violentan "de manera flagrante" varios artículos de la Carta Magna. El abogado y miembro del movimiento, Guillermo García, señaló que los cambios realizados a los artículos 75, 80, 152 y 154 fueron aprobados "de manera expedita" y "de espaldas al pueblo", en un proceso que -argumentan- careció de la debida consulta pública con las partes interesadas afectadas, incluidas las organizaciones de la sociedad civil, y también adoleció de debate parlamentario.

El MDCT sostiene que estas reformas buscan "perpetuar a Nayib Bukele en la presidencia de manera indefinida", y amplían el periodo presidencial de cinco a seis años. García comparó la situación con dictaduras históricas del país, como la de Maximiliano Hernández Martínez (1931-1934 y 1935-1944).

Afirmó que el Gobierno de Bukele "busca perpetuarse en el poder mediante el terror, la persecución a las organizaciones sociales y populares, periodistas y defensores de los derechos humanos". A juicio de esta plataforma, violan derechos relativos a la legalidad, igualdad y participación

En su demanda, el MDCT solicitó a la Sala de lo Constitucional que, como medida cautelar, suspenda la entrada en vigor de las reformas y cualquier acto que busque ejecutarlas. Ahora, la Sala de lo Constitucional deberá decidir si admite a trámite esta nueva demanda, la tercera que se interpone, contra la polémica reforma.

| Hemos solicitado a la @SalaCnalSV que declare inconstitucionales las reformas aprobadas en la @AsambleaSV para validar la reelección indefinida y otras medidas antidemocráticas.

El movimiento social salvadoreño se mantiene firme en su lucha contra el autoritarismo. ✊ pic.twitter.com/e8f3rfdnEd

— MDCT El Salvador (@MDCTsv_) August 21, 2025

Tras la aprobación de las reformas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó que la reelección indefinida representa un "serio retroceso para la democracia y el Estado de derecho" en El Salvador.

Aunque los índices de violencia en el país se han reducido, hecho que Bukele achaca a su "guerra contra las pandillas" y que elevó su popularidad, esta estrategia ha concitado fuertes críticas. Se cuestiona que se basa en extender de manera indefinida un régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial, por ejemplo, y es increpado por organismos internacionales de DD.HH porque permite al gobernante ampliar el control social y perseguir judicialmente a organizaciones populares.