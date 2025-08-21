Partido Comunista de España expresa solidaridad con Venezuela ante amenazas de EEUU

El Partido Comunista de España (PCE) expresó su condena a las más recientes acciones del Gobierno de Estados Unidos contra el pueblo y el presidente de la República Bolivariana de Venezuela.

La organización rechazó las amenazas imperialistas dirigidas al presidente Nicolás Maduro y al pueblo venezolano. Estas acciones incluyen sanciones, maniobras militares y acusaciones sin fundamento. Asimismo, destacó la necesidad de defender la soberanía venezolana.

La Administración estadounidense calificó al Gobierno bolivariano de “narcoestado”. También señaló a Nicolás Maduro como “uno de los narcotraficantes más grandes del mundo”. Estas declaraciones carecen de pruebas y forman parte de una estrategia para justificar intervenciones extranjeras.

Estados Unidos despliega buques de guerra y aeronaves en el mar Caribe. Estas maniobras, lideradas por el Comando Sur, ocurren cerca de las aguas jurisdiccionales venezolanas. El PCE considera estas acciones como una provocación intolerable. La presencia militar busca intimidar a Venezuela y desestabilizar la región.

Portavoces de Washington afirmaron que “todas las cartas están sobre la mesa”. Esta declaración insinúa la posibilidad de una intervención militar. El PCE rechazó cualquier intento de justificar agresiones contra Venezuela. La organización calificó las sanciones y amenazas como ataques a la autodeterminación.

De igual manera, manifestó su solidaridad con el presidente Nicolás Maduro y el pueblo venezolano. Asimismo, respaldó las luchas populares que defienden el legado de los líderes Hugo Chávez y Simón Bolívar.

Además, exigió el respeto a las instituciones democráticas de Venezuela. La soberanía y la paz son principios fundamentales para el PCE. Entre las demandas del PCE, se encuentra el cese de las políticas de agresión y la suspensión de los ejercicios militares cerca de las costas venezolanas. Asimismo, solicitó la anulación de las recompensas que promueven violencia contra Maduro. Estas medidas buscan garantizar la estabilidad y la paz en la región.

El PCE llamó a la unidad internacionalista frente a la agresión imperialista. Propuso un diálogo basado en la cooperación y la justicia social. La organización rechazó cualquier forma de dominación extranjera.

La solidaridad con Venezuela se presenta como una respuesta a las amenazas de Estados Unidos. ¡Por la soberanía de Venezuela y la paz de los pueblos!, subraya el mensaje.