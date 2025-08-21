EEUU impide ingreso de sacerdote venezolano pese a contar con visa

El sacerdote venezolano Gustavo Santos Credito: Web

21-08-25.-Las autoridades estadounidenses le negaron el martes el ingreso a EE. UU. al sacerdote venezolano Gustavo Santos, quien regresaba de un viaje a Londres, pese a contar con un visado válido.



A través de un comunicado, la Arquidiócesis de Miami, Florida, denunció que a Santos le fue rechazado el reingreso al país “de forma repentina e injusta”.



La Arquidiócesis agregó que el cura de 32 años, a quien calificó como “un hombre con buena reputación”, contaba con su correspondiente visa religiosa R-1, reseñó Bio Bio Chile.



Tras la “rápida intervención” del arzobispo Thomas Wenski y la asesoría de la organización Catholic Legal Services, la detención se discutió ante un juez federal y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) reconsideró el caso.



De esta manera, añade el escrito, finalmente el padre Santos fue liberado y se le permitió volver a ingresar al país.



“Agradecemos la pronta resolución y damos la bienvenida al Padre Santos nuevamente a su ministerio en la Arquidiócesis”, puntualizó el escrito.



De acuerdo a EFE, Santos, nacido el 20 de mayo de 1993 en Valencia, Venezuela, cumplió en mayo pasado dos años de haberse ordenado como sacerdote, desempeñándose en la iglesia católica St. John Neumann de Miami.



“Fui a la universidad y después me mandaron aquí a los Estados Unidos por unos problemas de secuestro, ustedes saben la situación del país. Cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos perdí totalmente mi fe”, dijo el religioso en un video compartido por el seminario St. Vincent de Paul en 2021.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 825 veces.

La fuente original de este documento es:

VF (https://diarioversionfinal.com/mundo/ee-uu-nego-ingreso-a-sacerdote-venezolano-que-contaba-con-visa/)