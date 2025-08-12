Amnistía Internacional había manifestado su "preocupación por la detención de Martha Lía Grajales"

Amnistía Internacional Américas se había pronunciado sobre la agresión a las madres en el TSJ y la detención irregular de la defensora Martha Lía, pero el gobierno avanzó en sus acciones con la criminalización de la activista Credito: Composición Aporrea / AI / Web

Con el mensaje #Venezuela: "Preocupación por la detención de Martha Lía Grajales de @SurgentesDDHH , reportada por organizaciones en el país al finalizar un acto de solidaridad frente a la @onuvenezuela ", Aministía Internacional Américas se manifestó tras el ataque parapolicial a las madres del Comité de Madres en Defensa de la Verdad y la siguiente detención irregular de la defensora Martha Lía Grajales.

El mensaje de AI – Américas continúa expresando: "Exigimos sea informada su situación legal, paradero y se respete su integridad, vida y libertad. Condenamos rotundamente la actual arremetida contra familiares y acompañantes de víctimas. Demandamos, una vez más, la liberación inmediata de las personas detenidas arbitrariamente por defender los derechos humanos."

Sin embargo, el gobierno venezolano, en sentido contrario a la solicitud del organismo internacional de Derechos Humanos, profundizó su actuación hacia el activismo popular de derechos y su abogada Martha Lía Grajales, al imputarla con graves acusaciones de "odio" y delitos "contra la nación".

El Ministerio Público, ni siquiera tomó en cuenta que previamente, la detenida fue víctima de acciones parapoliciales encubiertas e irregulares, como la protagonizada por "colectivos" armados que agredieron a madres de jóvenes presos políticos post 28 J 2024 y a militantes solidarios de organizaciones sociales y de izquierda crítica u opositora, por una parte, ni el secuestro posterior frente a oficinas de la ONU por funcionarios de seguridad sin identificación y su desaparición por varios días.

Llama la intención la inversión de las responsabilidades, cuando se criminaliza a las víctimas y se ignora la acción de los victimarios.

