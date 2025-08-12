(VIDEO) Ministro Cabello anuncia que hallaron otra cantidad de explosivos que "asusta" en Oriente

Diosdado Cabello, ministro de Interior de Venezuela

Diosdado Cabello, ministro de Interior de Venezuela

12-08-25.-El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, informó que las investigaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) permitieron localizar un nuevo lote de explosivos en el oriente del país.

"Encontramos, gracias a los trabajos de inteligencia, en este caso, el Sebin, en otra ciudad del oriente de Venezuela (Maturín), otro sitio donde la cantidad de explosivos depositados ahí asusta", afirmó durante su participación en el programa Nicolás Maduro+.

El hallazgo se realizó el sábado pasado en galpones ubicados en esa región, donde se resguardaban dispositivos con un alto potencial destructivo.

Asimismo, Cabello advirtió que estos explosivos "son los que le suministraba la fábrica al ISIS". Además, resaltó que gracias a informaciones proporcionadas por el poder popular lograron ubicar estos materiales peligrosos en ambas locaciones.

Cabello no detalló cuál es la localidad en la que se dio este nuevo hallazgo ni precisó la cantidad de explosivos.

