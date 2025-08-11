MP investiga a un spa de Caracas por “cámara espía” en cabina de depilación

11-08-25.-El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó este domingo a través de su cuenta en Instagram que el Ministerio Público inició investigaciones contra un centro spa situado en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco (Ccct), en Caracas, por una presunta cámara espía instalada en un cubículo de depilación láser.Anunció que fue designada la Fiscalía 82ª Nacional en materia de Defensa de la Mujer, para investigar y sancionar los hechos denunciados por la abogada Karolayn Sánchez, a través de un video difundido en redes sociales.Existen dispositivos de seguridad que graban a clientes que acuden a dicho local a realizarse servicios íntimos como depilación corporal, exponiendo la integridad física y moral de las mujeres que acuden diariamente a realizarse dicho servicio", señaló el alto funcionario.Según Sánchez, estos hechos se suscitaron el pasado viernes 8 de agosto, cuando una joven acudió a su cita para un procedimiento de depilación en la zona íntima.De acuerdo con lo narrado por la denunciante mediante el audiovisual, la paciente observó una cámara espía, "del tamaño de una moneda", instalada en una esquina del cubículo, con el lente dirigido directamente hacia la camilla donde se realizan estos procedimientos, que requieren que las pacientes se desnuden completamente.Precisa Sánchez que la joven salió en estado de shock e informó de inmediato a su acompañante, quien confrontó al personal del local. Una de las responsables del spa afirmó inicialmente desconocer la existencia del dispositivo. Sin embargo, minutos después, otra socia, en comunicación remota, reconoció la presencia de la cámara, alegando que había sido instalada por razones de seguridad, debido a que en esa cabina “se guardaba dinero”.Después se localizó el equipo de grabación (DVR) oculto en un espacio del techo. Según quienes realizaron la denuncia, se confirmó que el sistema había estado grabando desde mayo, registrando imágenes de mujeres desnudas, incluyendo aparentemente a menores de edad, durante procedimientos íntimos como depilaciones y blanqueamientos.