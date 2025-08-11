Madres de Plaza de Mayo piden al gobierno venezolano tomar medidas para la inmediata aparición de Martha Grajales "sana y salva"

11-08-25.-La organización Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora pidieron al gobierno venezolano que tome las medidas necesarias para la inmediata aparición «sana y salva» de la defensora de derechos humanos Martha Lía Grajales, detenida el pasado 8 de agosto en Caracas luego de una manifestación de madres de presos políticos en la sede del PNUD.Grajales fue «detenida en una camioneta sin placas después de una reunión pública frente a la sede de Naciones Unidas en Caracas, Venezuela, y llevada con destino desconocido», recordó la agrupación.«Pedimos encarecidamente que las autoridades correspondientes tomen medidas para la inmediata aparición de la señora Grajales sana y salva, y para la puesta bajo la justicia penal constitucional de los responsables de su denunciada desaparición», señaló el pronunciamiento.Martha Lía Grajales, integrante del colectivo de derechos humanos Surgentes, se encuentra en situación de desaparición forzada desde el 8 de agosto. El abogado Marino Alvarado, del equipo de Provea, intentó introducir un habeas corpus a favor de Grajales este sábado 9 de agosto, pero los tribunales se negaron a recibirlo.