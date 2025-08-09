Rector de la UCV advierte que detención de defensora de DDHH Martha Lía Grajales vulnera el estado de Derecho

09-08-25.-El rector de la UCV, el profesor Víctor Rago, advirtió este viernes en la noche que la detención de la defensora de derechos humanos Martha Lía Grajales vulnera el Estado de Derecho.«La detención hoy en la tarde, mediante un procedimiento policial irregular, de la abogada Martha Lía Grajales, después de participar en un acto cívico de protesta pacífica en Caracas frente a la sede de las Naciones Unidas con la agrupación ‘Madres en defensa de la verdad’ vulnera el Estado de derecho. Las autoridades públicas tienen el deber de explicar por qué se la detuvo, indicar dónde se encuentra, permitirle el contacto con sus familiares y la asistencia de un abogado de su confianza», subrayó Rago en un mensaje en X.Grajales fue detenida este viernes por presuntos funcionarios de la PNB luego de una manifestación cerca de la sede del PNUD, en el municipio Chacao.