Detienen arbitrariamente a Martha Lía Grajales tras respaldar protesta de madres de presos políticos

La integrante del Colectivo Surgentes, Martha Lia Grajales, habla con la prensa este miércoles, frente al Ministerio Público en Caracas Credito: Efe

8 de agosto de 2025.- Este viernes 8 de agosto, la activista de derechos humanos Martha Lía Grajales fue detenida de forma arbitraria por efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), tras participar en una concentración en apoyo a las madres agredidas durante la vigilia del pasado martes frente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Según denunció la organización Provea, Grajales fue interceptada en una alcabala recién instalada frente a Centro Plaza, en el este de Caracas, y obligada a abordar una camioneta gris sin placas. Hasta el momento, se desconoce su paradero.

Grajales forma parte de la organización Surgentes y ha sido una voz activa en la denuncia de la represión sufrida por más de 50 mujeres que participaron en la vigilia del 5 de agosto, donde exigían la revisión de expedientes y la liberación de presos políticos poselectorales. En esa jornada, colectivos armados atacaron a las manifestantes, destruyeron carpas y agredieron físicamente a varias mujeres, incluyendo a Grajales.

Ya las reacciones aparecen, el Comité por la Libertad de lxs Trabajadorxs Presxs, condenaron esta detención injusta. "Martha Lía Grajales es una defensora de derechos humanos comprometida con las causas de los pobres y la justicia social. Exigimos su liberación inmediata y responsabilizamos al Estado venezolano por cualquier daño que pueda sufrir".

La detención de Grajales se inscribe en un patrón de revictimización y represión sistemática contra quienes denuncian abusos de poder. Organizaciones como Provea y Cofamigos han iniciado la campaña #LiberenAMartha para exigir respeto a su integridad y libertad.

