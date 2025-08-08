Marco Rubio amenaza: EEUU puede ejecutar acciones militares contra Maduro

La reciente acusación sobre una supuesta designación del Cártel de los Soles como organización terrorista que trabajaría en Estados Unidos permite el uso de herramientas militares contra Nicolás Maduro y sus aliados. Así lo afirmó el senador republicano Marco Rubio en una entrevista con The World Over de Raymond Arroyo, transmitida por EWTN, en la que advirtió que estas estructuras criminales no deben ser tratadas como simples pandillas locales.

Rubio señaló que el armamento que poseen y el control territorial que ejercen en algunos países los coloca en la misma categoría que grupos terroristas e incluso fuerzas militares.

"Ya no es un tema de aplicación de la ley, es un asunto de seguridad nacional. Podemos usar agencias de inteligencia, el Departamento de Defensa o cualquier otro elemento del poder estadounidense para atacarlos", enfatizó.

Rubio: El Cártel de Soles es más que tráfico de drogas

Rubio advirtió que el alcance del Cártel de los Soles y otras redes criminales se extiende desde Venezuela hasta organizaciones en México, Ecuador y Guatemala. Afirmó que no solo trafican drogas, sino que también participan en trata de personas, contrabando y mantienen vínculos incipientes con organizaciones terroristas internacionales.

El Cártel de los Soles es un término usado para referirse a una presunta red de altos mandos militares y funcionarios venezolanos implicados en el narcotráfico. Estados Unidos ha acusado en varias ocasiones a miembros del régimen de Maduro de encabezar estas operaciones.

La reciente designación como grupo terrorista amplía el margen legal para que Washington utilice su capacidad militar y de inteligencia en acciones directas contra estas estructuras.

Las acusaciones sobre una supuesta existencia de una estructura criminal que involucra al gobierno venezolano, al aparecer estarían solo sustentadas por las declaraciones del ex funcionario gubernamental, Hugo Carvajal, quien se dice intercambió información confidencial a través de un acuerdo que le rebajaría la pena, con el gobierno de Donald Trup, quien ha desplegado una políticac hostil contra el gobierno de Venezuela.