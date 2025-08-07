No hay quien los pare!? Israel mata 135 palestinos en 24 horas en Gaza

Los asesinatos de palestinos a manos del régimen sionista de Israel, siguen ocurriendo mientras se distribuye con poco éxito la ayuda humanitaria que los ocupantes han permitido entrar a cuentagotas en la Franja de Gaza. Este miércoles fueron asesinadas 56 personas mientras esperaban la distribución de ayuda.

Al menos 20 personas murieron y decenas resultaron heridas cuando un camión cargado de mercancías volcó mientras circulaba por la zona de Deir el-Balah, en el centro de la Franja. Según las autoridades locales, el camión volcó sobre personas que intentaban obtener algunos de los alimentos que transportaba, mientras circulaba por una carretera previamente bombardeada.

La administración local ha criticado al ejército israelí, alegando que las restricciones de entrada les impiden asegurar la carga y obligan a los conductores a circular por carreteras peligrosas y en mal estado, «llenas de civiles hambrientos» que se ven obligados a atacar los convoyes.

En total, en las últimas 24 horas han fallecido por la acción deliberada de Israel, 135 palestinos en diferentes ataques, que incluyen bombardeos y balaceras contra multitudes.

Con estas nuevas víctimas, el número total de fallecidos en el enclave desde el inicio del conflicto, el 7 de octubre de 2023, asciende a 61.158, mientras que los heridos suman 151.442, según Sanidad gazatí.

Saqueos y desesperación en Gaza afectan la llegada de la ayuda

La ONU ha revelado que, en general, todo el sistema de suministro de ayuda humanitaria está fallando.

La Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación y Proyectos Internacionales (UNOPS) publicó estadísticas que muestran que, del 19 de mayo al 5 de agosto, aproximadamente el 88% de los camiones de ayuda humanitaria que entraron en la Franja de Gaza fueron saqueados.

De un total de 2.604 vehículos, 2.309 no llegaron a sus destinos previstos dentro del enclave. Según la UNOPS, esto fue posible porque «los camiones fueron interceptados pacíficamente por personas hambrientas o por la fuerza por actores armados mientras se encontraban en tránsito en Gaza».

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), por su parte, anunciaron que ayer se lanzaron en paracaídas 110 palés de alimentos procedentes de Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Egipto, Alemania, Bélgica y Francia.