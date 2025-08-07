(AUDIO) Maduro: "Aquí hay gente conspirando para echar a perder la paz"

07-08-25.-El presidente de la República, Nicolás Maduro, advirtió que hay grupos que buscan sabotear la paz del país a través de conspiraciones que están en marcha.

«Hay gente conspirando para echar a perder la paz de Venezuela. Hay gente absolutamente desquiciada llamando a la guerra civil, nunca subestimemos a un loco o a una loca que llama a la violencia, no los subestimemos», expresó el mandatario.

Instó a «prepararnos para ganar la paz». Asimismo llamó a los gobernadores y alcaldes a preparar los planes y brindar seguridad «en todo el territorio nacional».

Unión Radio