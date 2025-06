Muere el joven venezolano que recibió un disparo en la cabeza el pasado fin de semana en una calle de Madrid

13-06-25.-Los servicios de emergencias de la Comunidad de Madrid informaron el pasado fin de semana de un tiroteo producido en el distrito de Retiro, que dejó a un joven de 21 años gravemente herido por un disparo en la cabeza. La víctima era de origen venezolano y, tras ser atendido por los sanitarios, que le realizaron una RCP, fue trasladado de urgencia al Hospital 12 de Octubre. Su muerte se ha confirmado a los pocos días de su ingreso, tal y como informan fuentes policiales a la agencia EFE.Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del pasado sábado - a las 00:40 horas - , cuando la víctima se encontraba caminando con su hermano y un amigo por la calle Tellez, de regreso a su casa. Sin previo aviso, un hombre encapuchado se bajó de un coche marca Ford Focus, se aproximó a esta ellos y le disparó en la cabeza, huyendo después del escenario del crimen. El Grupo V de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Madrid continúa investigando el trágico suceso, si bien parece que éste no estaría relacionado con un ajuste de cuentas entre bandas juveniles.La policía continúa investigando el sucesoLos agentes tomaron declaración a los acompañantes del joven fallecido, que fueron testigos directos de su asesinato pero, de momento, no se ha podido identificar al agresor y, por tanto, no se ha producido ningún arresto. "¡Salvadle la vida a mi hermano!", gritó su familiar tras el inesperado tiroteo y una mujer que se identificó como médico comenzó a realizarle las primeras maniobras de reanimación en la calle.Los médicos del Hospital 12 de octubre hicieron todo lo posible para salvar la vida del joven, pues gracias a la intervención de esta doctora anónima y del SAMMUR se logró que recuperara el pulso. Sin embargo, tras varios días tratando de estabilizarle, sólo han podido confirmar su muerte. Con este deceso, ya son 14 las víctimas mortales por agresiones violentas registradas en lo que va de año en la Comunidad de Madrid, según EFE.