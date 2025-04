Agresiones del Ejército de Israel dejan decenas de muertos y heridos en Gaza

Este 26 de abril, fuerzas de la Defensa Civil recuperaron los cuerpos de cuatro civiles palestinos de entre los escombros de una casa impactada por un ataque del régimen sionista de Israel en el barrio de al-Sabra, al sur de la ciudad de Gaza, mientras una treintena de personas permanecen bajo los escombros de la misma vivienda.

En tanto, tres palestinos cayeron mártires y otros resultaron heridos luego de un ataque israelí al campamento de Al-Shati, ubicado en el oeste del enclave, así lo informó un corresponsal de Al Mayadeen.

De acuerdo con la agencia de noticias palestina WAFA, las fuerzas sionistas bombardearon a un grupo de civiles cerca de la fábrica Shomer, ubicada al norte del campo de refugiados de Al-Maghazi. Esta agresión dejó un saldo de cinco personas muertas y varios heridos.

Asimismo, un palestino, identificado como Abd al-Rahman Abu Kmeil I, murió como consecuencia de una incursión del Ejército de Israel en la zona de Al-Zahraa, al noroeste del campo de refugiados de Nuseirat. Su cuerpo fue trasladado al Hospital Al-Awda.

The Palestinian Civil Defense in Gaza reports multiple casualties among innocent Palestinian civilians following an Israeli airstrike earlier today which targeted displaced people's tents in Al-Mawasi, west of Khan Younis. pic.twitter.com/ihH9hubJJu

— Quds News Network (@QudsNen) April 26, 2025

Los datos recogidos por el Ministerio de Salud gazatí indican que, desde la «reanudación» de la agresión militar israelí de modo oficial (el pasado 18 de marzo), la cifra de mártires asciende a 2.062 con más de 5.375 heridos. Una vez iniciado el genocidio en octubre de 2023, el régimen sionista ha dejado sin vida a 51.439 palestinos y ha herido a 117.416 personas.

Negociar con las agresiones en curso

En paralelo a los ataques, el Movimiento de Resistencia palestina Hamás anunció este sábado la llegada de su delegación, encabezada por el presidente del Consejo de Liderazgo, Mohamed Darwish, a El Cairo. El viaje tiene como propósito iniciar conversaciones con funcionarios egipcios para discutir el cese y finalización del conflicto en la Franja de Gaza.

Asimismo, abordarán el intercambio de prisioneros como parte de un acuerdo integral que exige la retirada total de las fuerzas de ocupación y la reconstrucción del enclave afectado.

La creciente catástrofe humanitaria, así como la urgencia de facilitar la inmediata entrada de ayuda, en particular suministros esenciales como alimentos y medicinas, para aliviar el sufrimiento de los civiles, también marcará la agenda de negociaciones.