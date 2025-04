Lo que respondió Petro cuando EEUU le quitara la visa: “Ya no puedo ir‚ pero bueno ya vi al Pato Donald varias veces"

Luego de que se publicara a través de los medios la noticia de la revocación de la visa al presidente de Colombia‚ Gustavo Petro, respondió con sarcasmo‚ el día lunes‚ durante un consejo de ministros:



“Ya no puedo ir porque creo que me quitaron la visa. No tenía necesidad de tener visa, pero bueno. Ya vi al Pato Donald varias veces, entonces me voy a ver otras cosas”.



Petro habló sobre el tema del visado al hacer referencia al viaje que realizó su ministro de Hacienda, Germán Ávila, a EE.UU. para participar en las reuniones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) que se realizan esta semana.



El líder colombiano dijo que tiene planes para fortalecer los lazos con Pekín y anunció que Carlos Emilio Betancourt, viceministro de Hacienda, tiene entre sus tareas la de preparar un próximo viaje a China, donde el mandatario asistirá como presidente pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). "Nos alistamos para un viaje a China", manifestó.



Las declaraciones Petro se enmarcan en un momento en que la Casa de Nariño busca la diversificación de mercados, en medio de la guerra comercial que desató Washington con sus aranceles. Para promover las inversiones niponas, la canciller Laura Sarabia viajó la semana pasada a Japón. Esta semana, la ministra se encuentra en Nueva York, asistiendo a una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.



Petro indicó que, Japón, Catar, China y más países han pedido adquirir deuda externa colombiana.



Esta medida aplicada por la administración de Donald Trump, aún no ha sido confirmada por las autoridades del país norteamericano y la misma ocurre luego que el mandatario colombiano se pronunciara sobre una reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia estadounidense relacionada con la deportación de venezolanos y colombianos a El Salvador.



Además, a principios de año surgieron tensiones entre Petro y Trump, que por poco llevan a la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países.