China no se rinde: Xi Jinping rompe el silencio y lanza dura advertencia a EEUU

En medio de la escalada arancelaria más agresiva desde el inicio de la guerra comercial, el presidente de China, Xi Jinping, rompió su silencio y fue enfático: "No los necesitamos, nunca los necesitamos. Pekín no está mendigando y definitivamente no pestañea".

El mandatario chino dejó claro que su país no retrocederá ante las presiones de Washington, ni aunque la situación comercial se "ponga caliente". Con un discurso que mezcla nacionalismo, firmeza y estrategia diplomática, Xi aseguró que:

"Durante más de 70 años, el desarrollo de China se ha basado en la autosuficiencia y el trabajo duro, nunca en dádivas de otros. Independientemente de cómo cambie el entorno externo, China mantendrá la confianza y se concentrará en gestionar bien sus propios asuntos".

Guerra comercial al rojo vivo

La reacción de Xi llega justo después de que la Casa Blanca anunciara un aumento de aranceles del 145% sobre productos chinos, una cifra que ha desatado turbulencias en los mercados financieros globales.

El giro de Donald Trump —quien regresó a la presidencia en enero— deja a China como el blanco principal, mientras otros países mantienen un arancel adicional del 10% sobre sus exportaciones a EE. UU.

El decreto presidencial aclara que el 125% adicional para China se suma al 20% vigente por medidas contra el tráfico de fentanilo, lo que eleva la tasa total a un inédito 145%. Sin embargo, algunos productos, como los semiconductores, quedarán exentos.

Impacto inmediato en los mercados

La respuesta no se hizo esperar:

Dow Jones: –4,20%

Nasdaq: –5,78%

S&P 500: –4,71%

Petróleo y dólar: a la baja

Oro: alcanzó máximo histórico

Mercados asiáticos y europeos: repuntaron con fuerza

China responde sin titubear

Lejos de mostrarse dispuesta a ceder, Pekín prometió "luchar hasta el final", aunque dejó abierta la posibilidad de diálogo:

"La puerta está abierta a las negociaciones, pero este diálogo debe realizarse en pie de igualdad y con respeto mutuo", advirtió el Ministerio de Comercio chino.

Como represalia simbólica, China anunció que reducirá la cantidad de películas estadounidenses proyectadas en su territorio.

Reacciones globales y divisiones

La Unión Europea suspendió sus contramedidas mientras evalúa el rumbo de las negociaciones.

Vietnam, afectado por un arancel del 46%, ofreció comprar más productos estadounidenses a cambio de un acuerdo.

La Asean (10 países del sudeste asiático) prometió no imponer represalias.

El asesor Kevin Hassett aseguró que la tarifa mínima universal del 10% "probablemente se mantendrá".

Mientras tanto, Trump celebró el "interés" de más de 75 países en negociar con EE. UU., aunque sus declaraciones sobre líderes internacionales "besándole el culo" fueron recibidas con escepticismo.

El economista y Nobel Joseph Stiglitz fue contundente:

"Los países no saben cómo negociar con Trump porque no hay ninguna teoría económica detrás de lo que hace. Es otro mundo".