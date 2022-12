(VIDEO) Familiares de venezolanos desaparecidos tras zarpar de la isla San Andrés piden ayuda para encontrarlos

26-12-.22.-Los familiares de los venezolanos desaparecidos tras zarpar desde la isla de San Andrés, en Colombia, con destino a la Isla Maíz, en Nicaragua, piden apoyo para encontrarlos y conocer qué ocurrió.En un vídeo difundido por la Organización Nacional de Salvamento y Seguridad Marítima de los Espacios Acuáticos de Venezuela (Onsa Venezuela), la sobrina de Víctor Aguirre López, uno de los desaparecidos, solicita apoyo a las autoridades para conocer qué sucedió con su familiar y demás pasajeros.“Hasta el momento no sabemos nada de lo que les pasó. No sabemos dónde están, qué fue de la embarcación, los capitanes, nada de los pasajeros”, dijo.La joven expresó que necesitan saber en dónde están, cómo están, cómo los pueden encontrar y dónde los rescatan.“Necesitamos ayuda para encontrarlos. Mi tío Víctor es padre de familia, tiene tres hijas y una esposa”, agregó.La Armada colombiana informó que las labores de búsqueda no han tenido resultado, pese a haber utilizado guardacostas, unidades de superficie y patrulleros de la aviación naval.De acuerdo a cifras de la Armada colombiana publicadas por la agencia EFE, en lo que va de año han rescatado a 683 migrantes en aguas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.Cabe recordar, que la embarcación partió a las 3:00 a. m. del 17 de diciembre y su viaje debía durar unas 6 horas, pero nunca llegó.