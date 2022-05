En intento de fuga: murió Ernesto Sierra, ex-cicpc y secuestrador de la joven Franyeli Guerrero

26-05-22.-El excicpc, Ernesto Sierra, señalado de ser autor intelectual del sonado secuestro de la joven Franyeli Guerrero en el estado Barinas, murió mientras era trasladado a Caracas en una patrulla del Cicpc, según tras un intento de fuga.



Según versión del portal El Siglo, el exfuncionario de la policía científica habría intentado ahorcar al conductor de la unidad, cuando esta iba por la Autopista Regional del Centro, a la altura de la población de San Mateo, Aragua.



Ante el ataque de Sierra se produjo un forcejeo en la unidad, y en circunstancias que no han sido aclaradas por las autoridades, el sujeto trató de escapar, momento en el cual el sospechoso recibió varios tiros mortales.



Cabe destacar que el cadáver de Sierra fue trasladado a la Morgue de Caña de Azúcar, mientras se realizan las investigaciones de este nuevo episodio del caso de secuestro de Franyeli Guerrero, la joven plagiada en diciembre de 2021, y rescatada recientemente luego de 4 meses de cautiverio.



A las cinco de la mañana del pasado 19 de mayo; el comando del Cicpc llegó hasta el sitio donde estaba la joven y la rescataron sana y salva.



Ernesto Sierra, exfuncionario del Cicpc y secuestrador de Franyeli



Este exfuncionario era propietario de grandes extensiones de terrenos ubicados en la entidad llanera. Sierra, era considerado líder del grupo delictivo, pedía al menos 750 mil dólares por la liberación de Franyeli.



El también abogado tuvo presuntamente como secuaz a dos funcionarios que estaban adscritos a la Guardia Nacional Bolivariana; y a otra persona cercana a la familia de la joven plagiada. Se presume que estas personas conforman una peligrosa banda delictiva especializada en secuestro y extorsión, que operan incluso en otras regiones del país.



De acuerdo a El Siglo, durante estos cuatro meses; el grupo delictivo comenzó a tener contacto con los familiares de la joven plagiada el 30 de diciembre de 2021.



En este lapso de tiempo, la organización criminal, presuntamente encabezada por Sierra, estuvo negociando la liberación de la joven barinesa; enviaban fotos como pruebas de vida.



Sin embargo, los secuestradores solicitaban una cuantiosa suma de dólares en efectivo para su liberación; y se conoció de manera extraoficial que los familiares de Franyeli incluso lograron cancelar una parte.



Pero el dinero entregado no era suficiente para lograr la liberación de la muchacha; pues los delincuentes exigieron cancelar un total de 750 mil dólares americanos en efectivo, sino Franyeli moriría.



Los familiares ya estaban ahogados financieramente, pero lograron “recolectar la cuantiosa suma”, que iba ser entregada.



Ese gran patrimonio económico iba a ser entregado por el hermano de la víctima. Sin embargo, dicha entrega no se concretó. Al parecer dicha entrega controlada fue vista como la oportunidad para ubicar a los secuestradores.



*Con información de Noticia Al Día y El Siglo