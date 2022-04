Rusia califica de politizada la declaración de Bachelet sobre Ucrania

El Ministerio de Exteriores de Rusia catalogó de politizadas las recientes declaraciones de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh), Michelle Bachelet, sobre la situación en Ucrania.



"Constatamos que los dichos de la principal funcionaria de la ONU para los derechos humanos están lejos de ser objetivos e imparciales, criterios que debe seguir la secretaría de la ONU y todos los funcionarios de la organización internacional, en particular de tan alto nivel", dijo la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, en una comparecencia ante la prensa.



La alta comisionada de la ONU, añadió la portavoz, hasta el momento no ha sido capaz de estudiar de forma independiente y sopesada la situación basándose en hechos y evidencias irrefutables que proporciona también Rusia.



Zajárova subrayó que Moscú ofrece cooperación estrecha a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos sobre el tema ucraniano.



El Ministerio de Defensa de Rusia denunció bombardeos indiscriminados por parte de las tropas de Volodímir Zelenski contra las zonas residenciales de Jersón e Izum, ciudades situadas en el sur y el este de Ucrania.



Ucrania no responde a las propuestas



El Ministerio de Exteriores de Rusia también advirtió que el Gobierno ucraniano continúa sin responder a las propuestas entregadas hace casi dos semanas para poner fin a las discrepancias.



"Hasta esta mañana Rusia seguía sin recibir respuesta a sus propuestas", dijo la portavoz.



La funcionaria indicó que oficialmente Ucrania no se ha retirado de las negociaciones.



Zajárova remarcó que Rusia está comprometida con el diálogo en cualquier caso.



"Cuando el presidente ucraniano pidió negociaciones, Rusia aceptó. Es triste ver el comportamiento de Ucrania en las negociaciones, pero, por otro lado, es una prueba de su verdadera actitud hacia el proceso de diálogo. Al parecer, a los ucranianos no les interesa una solución negociada", sostuvo.



El pasado 22 de abril, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, alertó que las conversaciones con Ucrania se habían atascado.



El canciller indicó que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, negó que sus negociadores le hubieran entregado las nuevas propuestas de Rusia.



Las conversaciones entre los dos países vecinos empezaron a finales de febrero en Bielorrusia.



Preparativos para una cibermontaje



La funcionaria afirmó que Ucrania está preparando un montaje contra Rusia en el ciberespacio a gran escala con el apoyo de EEUU



"El régimen de Kiev, EEUU, Occidente colectivo y entidades de la OTAN y la UE comenzaron los preparativos para una provocación a gran escala en el ciberespacio, los detectamos", dijo.



La vocera señaló que no podrán "hacerlo pasar por ciberdelitos cometidos desde Rusia, por los ciudadanos de nuestro país".



Zajárova recordó también las recientes declaraciones del vice primer ministro de Transformación Digital de Ucrania, Mijaíl Fiódorov, sobre la "formación del primer ciberejército del mundo con un número total de 300.000 soldados" y señaló que Ucrania "ha reclutado a cibermercenarios".



"Por primera vez un Estado Miembro de la ONU declaró abiertamente una ciberagresión y ciberguerra", recalcó.



Precisó que Fiódorov atribuyó a Kiev la autoría de más de 600 ciberataques contra empresas rusas y bielorrusas, bancos y entidades.



El 27 de abril el gigante tecnológico estadounidense Microsoft denunció que seis grupos de piratas informáticos de Rusia atacan las redes ucranianas durante la operación militar rusa. Según la compañía, hasta ahora se han detectado 237 ciberataques contra instalaciones de la infraestructura crítica de Ucrania, que a menudo se cometieron simultáneamente con los ataques convencionales.



Аctividades de la OSCE en Donbás



Zajárova denunció que algunos funcionarios de la Misión Especial de Vigilancia de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) en Donbás están involucrados en actividades delictivas.



"Las Repúblicas Populares de Donetsk (RPD) y Lugansk (RPL) están descubriendo cada vez más pruebas de las actividades ilegales de algunos miembros de la Misión Especial de Vigilancia de la OSCE en Ucrania. Preocupa especialmente la interacción sistemática de algunos observadores con las fuerzas armadas y los servicios especiales de Ucrania", dijo Zajárova en una rueda de prensa.



La vocera señaló que los oficiales de la misión de la OSCE informaban periódicamente a los servicios ucranianos y extranjeros de la ubicación de las unidades y divisiones de la Milicia Popular de la RPL y la RPD, y esto, aseguró, atenta contra la seguridad de las repúblicas y de la población civil.



El personal de la misión de la OSCE y sus dirigentes "actuaron de manera politizada, sesgada y, en general, se dedicaron a actividades antiestéticas y simplemente ilegales que llevaron al agravamiento de la situación (...) Las acciones de algunos empleados de la misión de monitoreo causaron graves daños a la reputación de la OSCE", enfatizó Zajárova.



La RPD y RPL informaron anteriormente que en sus territorios fueron detenidos varios observadores de esta misión de la OSCE. El Ministerio de Seguridad Nacional de la RPL halló documentos que confirman la cooperación entre unos representantes de esa misión y el Ministerio de Defensa de Ucrania.



El embajador adjunto de Rusia ante Naciones Unidas, Dmitri Polianski, a su vez declaró que el personal de esa misión de la OSCE espiaba a favor de Kiev.



La OSCE desplegó su Misión Especial de Observación de la OSCE en Ucrania en marzo de 2014, en cumplimiento de una solicitud de Kiev y una decisión de los 57 Estados participantes de la OSCE, adoptada por consenso.



La misión, formada por civiles desarmados, estaba presente sobre el terreno en todas las regiones de Ucrania, para observar la situación en Ucrania e informar imparcial y objetivamente acerca de ella, así como facilitar el diálogo entre todas las partes involucradas en la crisis.



Tema de Ucrania en la agenda del Consejo Ártico



La vocera también señaló que los intentos de aportar a la actividad del Consejo Ártico el tema ucraniano contradice los objetivos declarados por esta organización.



"La declaración ministerial del Consejo Ártico aprobada en Reikiavik el 20 de mayo de 2021 proclama la disposición de los países miembros del Consejo a mantener el Ártico como territorio de la paz, la estabilidad y la cooperación constructiva. A nuestro juicio, lo de incluir el tema ucraniano en la órbita del Consejo contradice estos objetivos", dijo Zajárova en una rueda de prensa.



La diplomática recordó que a principios de marzo pasado Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia anunciaron la decisión de suspender su participación en las sesiones del Consejo Ártico debido a los acontecimientos en Ucrania.



"Rusia, como actual presidente del Consejo Ártico, seguirá cumpliendo de modo consecuente el programa de su presidencia, el plan de las actividades básicas trazado, orientándose, en primer lugar, a las demandas de las regiones septentrionales rusas", informó Zajárova.



El tema principal de la presidencia de Rusia en el Consejo Ártico es el desarrollo sostenido de la región y lucha conjunta contra el cambio climático.



El Consejo Ártico se creó en 1996 como un foro intergubernamental de alto nivel que promueve la cooperación en la región, centrándose en la protección del medio ambiente.



El foro incluye a Canadá, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Rusia, Suecia y EEUU.



Politización del FMI y el Banco Mundial



La portavoz, además, afirmó que Moscú lamenta las actividades politizadas contra Rusia de instituciones financieras como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial por la situación en Ucrania.



Durante las sesiones del FMI y el Banco Central en Washington, celebradas entre el 18 y el 24 de abril, representantes de los países del Grupo de los Siete (G7) y algunos otros abandonaron una reunión del Comité de Desarrollo cuando un funcionario ruso comenzó a hablar, en protesta contra la operación militar de Rusia en Ucrania.



"Es lamentable el uso de estas plataformas para promover las actitudes y enfoques políticos impuestos por ciertos grupos de Estados", dijo Zajárova.



La diplomática denunció que las sesiones de primavera del FMI y el Banco Mundial se mostraron afectadas por la "polarización excesiva del trabajo" y la falta de enfoque sobre los problemas económicos actuales.



Además, indicó que "las actividades de estas instituciones puramente económicas (...) de hecho se centraron en condenar a nuestro país por la situación en Ucrania".



Zajárova recordó que Rusia es miembro de pleno derecho de las instituciones de Bretton Woods y hace un aporte importante en el cumplimiento de sus tareas.



Rusia inició el 24 de febrero una operación especial para "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania, en respuesta a las solicitudes de asistencia de las repúblicas de Donetsk y Lugansk para defenderse de los ataques cada vez más intensos de las tropas ucranianas.



El Ministerio de Defensa ruso aclaró que la operación especial no está dirigida contra las instalaciones civiles, sino que buscaba mermar la capacidad bélica del Gobierno ucraniano.



Donetsk y Lugansk acusaron a Ucrania de incrementar los bombardeos contra los civiles de Donetsk y Lugansk desde mediados de febrero tras recibir armas de Estados Unidos y otros países de la OTAN.



Las dos repúblicas se independizaron de Ucrania en mayo de 2014 tras no reconocer a las nuevas autoridades que resultaron del golpe de Estado producido en Kiev en febrero de ese mismo año.

Diálogo justo y equitativo con la OTAN



Zajárova indicó que Rusia sigue abierta a un diálogo justo y equitativo con la OTAN, pero este solo surtirá efecto si el bloque renuncia a su retórica militar.



"Moscú siempre ha estado y sigue estando abierto a un diálogo constructivo y respetuoso con todos los actores de las relaciones internacionales, incluida la Alianza Atlántica, sobre una base de igualdad y el respeto mutuo de los intereses", dijo Zajárova en una sesión informativa.



Según la vocera, para que ese diálogo sea efectivo, Occidente debería abandonar su curso hacia la militarización continental y dejar de dividir Europa y otras regiones en zonas de influencia.



En lugar de ello, continuó, se necesita construir un sistema de seguridad internacional equitativo.



Moscú también aconsejó a Washington y a los países de la OTAN a que no se hagan ilusiones de que sus acciones agresivas quedarán impunes, destacó.



Rusia, por su parte, sigue confiando en los métodos diplomáticos, pero está dispuesta a defenderse contra las amenazas directas, concluyó Zajárova.



Incidentes armados en Transnistria



El Ministerio de Exteriores de Rusia insistió en una investigación imparcial de la reciente serie de ataques armados contra instalaciones públicas e infraestructuras en la autoproclamada república de Transnistria.



"Estamos alarmados por la escalada de tensión en Transnistria, donde se han registrado en estos últimos días varios incidentes con disparos y explosiones en instalaciones públicas e infraestructuras. Los interpretamos como atentados terroristas que buscan desestabilizar la situación regional y esperamos una investigación objetiva y minuciosa de todas las circunstancias", declaró la portavoz de la diplomacia rusa.



La representante de Exteriores condenó en términos enérgicos "los intentos de arrastrar a Transnistria a lo que está pasando en Ucrania".



Transnistria, situada a lo largo de la frontera moldavo-ucraniana, elevó la alerta por amenaza terrorista al máximo nivel, por 15 días, luego de disparos de un arma antitanque portátil causaron daños en la sede del Ministerio de

Seguridad del Estado en Tiráspol el 25 de abril, y dos antenas del Centro de Radio y Televisión en Maiac fueron derribadas por explosiones al día siguiente. El 27 de abril, las autoridades locales denunciaron disparos desde Ucrania hacia Cobasna, localidad que alberga uno de los mayores depósitos de armas y municiones de Europa.



La historia de esta república rebelde se remonta a 1992, cuando varios distritos de la ribera oriental del Dniéster, de población mayoritariamente rusohablante, se rebelaron contra Chisinau y proclamaron la creación de la República Moldava de Transnistria por miedo a que Moldavia se fusionara con la vecina Rumanía tras el colapso de la Unión Soviética.



Chisinau respondió con el envío de tropas al territorio rebelde, lo que provocó un conflicto armado que se prolongó por varios meses.



Actualmente Transnistria es un territorio fuera del control de Chisinau, con todos los atributos de un Estado, incluido una moneda propia.



El mantenimiento de la paz en la zona del conflicto corre a cargo de la Comisión de Control Conjunta y un contingente militar mixto de Rusia, Moldavia y Transnistria.



La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa insiste en resolver el conflicto por la vía negociada en el formato 5+2 (OSCE, Rusia, Ucrania, Unión Europea y Estados Unidos como mediadores, así como Moldavia y Transnistria).



La república rebelde insiste en obtener independencia, pero Moldavia se la niega, ofreciendo a cambio una amplia autonomía.



Ataque aéreo israelí en la periferia de Damasco



Zajárova, asimismo, enfatizó que Moscú condena el ataque aéreo lanzado por Israel contra la periferia de Damasco.



"Vemos necesario poner de relieve que los ataques aéreos israelíes lanzados contra el territorio sirio representan una violación de las normas básicas del derecho internacional y son absolutamente inaceptables. Condenamos enérgicamente estas acciones irresponsables", dijo Zajárova ante la prensa.



En particular, señaló la diplomática, estos ataques afectan el potencial de combate de las Fuerzas Armadas de Siria, así como tienen un impacto negativo en los "esfuerzos adoptados para combatir el terrorismo" en el territorio sirio.



"Exigimos que Israel cese esta práctica viciosa y peligrosa", expresó Zajárova.



El 27 de abril, el Ministerio de Defensa sirio informó de que al menos cuatro soldados sirios murieron y tres más resultaron heridos en un ataque aéreo lanzado por Israel en la zona de Damasco.



Se precisa que el ataque también causó algunos daños materiales.



Según el ente, el ataque fue lanzado a las 00:41 hora local (21:41 GMT del martes, el 26 de abril) desde la zona de Tiberias, en el noreste de Israel, y apuntó contra varios objetivos en las cercanías de Damasco.



La defensa antiaérea de Siria repelió el ataque y derribó la mayor parte de los cohetes israelíes.