Silvio Rodríguez explica las protestas de Cuba por la "tortura" que ha vivido la isla por 62 años

29.11.21 - Este año Silvio Rodríguez sorprendió a sus fanáticos con un disco inédito con canciones grabadas en México en 1991. «Silvio Rodríguez con Diákara» en el título del álbum que el cubano editó este año tras años de postergación. Las letras de las canciones remontan al pasado musical más clásico del artista y al contexto social de la isla.



En una entrevista a Culto, de La Tercera Domingo, el compositor habló de su trabajo, pero también abordó la situación que enfrentan los cubanos, pues durante este 2021 muchos han salido a la calle a protestar contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel.



"Después del bloqueo inmisericorde que nos ha impuesto el régimen imperial durante 62 años y de las 243 medidas de asfixia extras de Trump; después de la esperanza de que Biden levantara al menos las medidas de Trump, como prometió en su campaña electoral, y de no hacerlo; después de habernos nombrado país proclive al terrorismo, imperio del mal, patio trasero; después de las remesas suspendidas, del declive del turismo (nuestra primera industria), y para colmo después de 18 meses de pandemia, era bastante lógico que aparecieran expresiones de agotamiento", expresó el cantautor .



Rodríguez empatizó con los ciudadanos y definió el bloqueo de Estados Unidos como una tortura.



"A veces me pregunto cómo estaría cualquier otro país de Latinoamérica -Chile mismo, por poner un ejemplo-, si hubiera sido torturado durante 62 años, sin interrupción, por el imperio más poderoso de la tierra. Sin poder hacer transacciones bancarias, ni obtener préstamos, sin que las navieras ni los barcos pudieran acercarse a sus costas evitando sanciones millonarias, como nos hacen a los cubanos», agregó.



El artista explicó el bloqueo como un asunto conveniente para que el mundo no vea de lo que es capaz su país sin este.



"Por supuesto que el bloqueo no es el único responsable de nuestras dificultades. Pero si los que lo diseñan no creyeran que es fundamental, ya lo hubieran levantado. Esa hubiera sido la política idónea para demostrar el fracaso de la tesis de Cuba. Entonces ¿por qué no lo levantan? ¿Será porque no quieren que el mundo vea lo que puede ser Cuba sin bloqueo? Seguro sospechan que seríamos un país aún más solidario; un país que posiblemente haría vacunas y las repartiera en todos los países donde no hay, en tantos sitios donde los que gobiernan no se ocupan de sus pueblos. Cuba sin bloqueo sería un país aún más generoso y solidario", expresó.



Con información de Cooperativa.cl.