Insólito: Petro se entera que el armamento de custodia del Palacio de Nariño pertenece al Gobierno de EEUU

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que el Gobierno de EE.UU. había exigido la devolución de las armas que custodiaban el Palacio de Nariño, en Bogotá.

"Aquí nos desarmaron. El Palacio de Nariño quedó desarmado, un gesto de gratitud pero que también me dio mucha rabia porque yo no sabía, me pareció indigno de nosotros", denunció el mandatario el domingo.

Gustavo Petro dio a conocer que Estados Unidos le solicitó devolver 150 armas de la Casa de Nariño y un equipo antidrones, que eran parte del sistema de seguridad del palacio, pero de propiedad del gobierno estadounidense.

Según sus palabras, la mayor parte de las armas que custodian el palacio de Nariño en Colombia "eran propiedad" del Gobierno estadounidense, algo que provocó un fuerte cuestionamiento por parte del mandatario.

"No sé quién, no voy a hablar de nombres, pero no fui yo. [Pero] a alguien se le ocurrió la tristísima idea de cuidar el palacio central de Gobierno de Colombia con armas que pertenecen a un Gobierno extranjero", alertó.

El presidente señaló que cumplió con el pedido, pero cuestionó que en administraciones anteriores decidieran cuidar la sede presidencial con armamento que pertenecía a otro país.

“¿A alguien se le ocurrió la tristísima idea de cuidar el Palacio Central del gobierno de Colombia con armas que pertenecen a un gobierno extranjero?”, agregó Petro.

El reclamo no se quedó ahí y tildó de indignante la situación, a su vez que reafirmó su posición de no depender militarmente de la citada nación y habló de la fabricación de fusiles en Colombia.

Ante esa situación, el presidente colombiano ordenó la custodia del recinto al batallón de guardia presidencial porque a "la policía la desarmaron", y ordenó la entrega inmediata del armamento a la embajada estadounidense. "Hay que tener dignidad (...), no las necesitamos", zanjó.

“Las armas no eran de nosotros (…) me parece un acto indigno, de haber estado cuidándonos aquí con armas de otro gobierno”, afirmó, al cerrar su intervención con la frase: “No nos importa, si nos matan”.

No obstante, consideró que la accion de EE.UU. manda un mensaje claro a su administración: "'No nos importa si lo matan'. Ya veré cómo me defiendo, he logrado vivir 65 años bien vividos, bien intensos, chéveres", dijo.