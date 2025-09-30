(VIDEO) Exigen arresto por genocidio a Benjamín Netanyahu en Washington

Tras una desastrosa aparición ante la Asamblea General de la ONU, el criminal Benjamín Netanyahu llega a la Casa Blanca de Washington. Desde las calles, cientos de manifestantes exigen su arresto.
El horror de la impunidad. La Casa Blanca es nuevamente escenario del encuentro de un criminal buscado por la justicia internacional y otro criminal que fuera encausado en su propio país.
Por enésima vez, Benjamín Netanyahu pasea por la capital estadounidense como si fuera su casa.
A pesar de estar buscado por la justicia internacional por crímenes de lesa humanidad, este terrorista es el objeto de una demanda ciudadana por su arresto inmediato.
Hasta la fecha, alrededor de 1 millón de palestinos han sido asesinados por el régimen de terror que Netanyahu representa. Pero nada de esto hubiera sido posible sin la directa colaboración de Washington: Son recursos materiales, militares y económicos destinados a facilitar el genocidio.
Y aunque el “arresto” de Netanyahu no llega a ocurrir, para buena parte de los estadounidenses, el retrato sionista, se ha revelado completamente. Genocidio e injerencia en los asuntos del país; a través de la compra de la política de turno.