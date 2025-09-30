(VIDEO) Exigen arresto por genocidio a Benjamín Netanyahu en Washington

Activista defensor de los derechos del pueblo palestino: Aquí no hay ninguna justicia para los palestinos, si vemos los 20 puntos del plan vemos que esto sólo beneficia a los genocidas, no está creado nada más que para la vergüenza del Presidente de los EEUU Credito: Hispan Tv

Rabino Dovid Feldman, portavoz de Neturey Karta: Los políticos están hablando de planes paz, pero no están atendiendo a la raíz del problema, necesitamos recordar que Benjamín Netanyahu no representa a los judíos, este utiliza la confusión para decir que si uno no lo apoya, entonces se es antisemita Credito: Hispan Tv

Judíos exigen que Netanyahu pague por sus crímenes durante protesta en Washington Credito: Hispan Tv

Protesta por presencia de Netanyahu en Washington y piden su arresto Credito: Hispan Tv

Tras una desastrosa aparición ante la Asamblea General de la ONU, el criminal Benjamín Netanyahu llega a la Casa Blanca de Washington. Desde las calles, cientos de manifestantes exigen su arresto.

El horror de la impunidad. La Casa Blanca es nuevamente escenario del encuentro de un criminal buscado por la justicia internacional y otro criminal que fuera encausado en su propio país.

Por enésima vez, Benjamín Netanyahu pasea por la capital estadounidense como si fuera su casa.

A pesar de estar buscado por la justicia internacional por crímenes de lesa humanidad, este terrorista es el objeto de una demanda ciudadana por su arresto inmediato.

Hasta la fecha, alrededor de 1 millón de palestinos han sido asesinados por el régimen de terror que Netanyahu representa. Pero nada de esto hubiera sido posible sin la directa colaboración de Washington: Son recursos materiales, militares y económicos destinados a facilitar el genocidio.

Y aunque el “arresto” de Netanyahu no llega a ocurrir, para buena parte de los estadounidenses, el retrato sionista, se ha revelado completamente. Genocidio e injerencia en los asuntos del país; a través de la compra de la política de turno.