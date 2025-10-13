Ministro para la Defensa considera que este 12 de octubre Venezuela enfrenta la misma lucha que hace más de 500 años

En el Día de La Resistencia Indígena, Padrino López sostuvo que en pleno siglo XXI, gobiernos como el norteamericano, practican la lógica de dominación, expoliación y muerte.

"En pleno siglo XXI, gobiernos como el norteamericano, practicantes de la misma lógica de dominación, expoliación y muerte, pretenden someter a naciones soberanas con un moderno arsenal: bloqueos económicos asfixiantes, sanciones coercitivas unilaterales, guerra difusa y la permanente amenaza de incursión bélica. El actual despliegue de buques de guerra estadounidenses en el mar Caribe, no es más que un grosero ejemplo de la reedición del viejo método colonizador: la intimidación por la vía de la fuerza", así lo enfatizó el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, con motivo de la conmemoración de los 533 años del Día de la Resistencia Indígena.

"Aunque en el curso de la historia la hegemonía se ha mimetizado, cambiando de nacionalidad, rostro y formas; mantiene su esencia depredadora (...) Pero el pueblo venezolano, con elevada conciencia patriótica, se ha apertrechado y organizado en perfecta fusión popular militar policial, para no permitir que se mancille esta noble tierra y se repita como otrora, el primitivo despojo del invasor".

Enfatizó que "hoy, cada venezolano patriota y muy especialmente, los soldados y soldadas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, encarnan el espíritu rebelde y cimarrón de Guaicaipuro, Terepaima, Apacuana, Tiuna, Urimare, Manaure, Paramaconi, Tamanaco y otros tanto a héroes nativos. Somos herederos de su valor, temple, y grito emancipador".

Refirió, además, que "la batalla que en este momento libramos es la misma de hace 500 años: la defensa del derecho a la autodeterminación, la posibilidad cierta de definir un destino propio; la paz,la igualdad, la justicia social y el respeto a la diversidad étnica, cultural. ¡Nos inspira la resistencia ancestral!...¿Ninguna potencia extranjera volverá a profanar este suelo patrio!", aseveró.