Politico.com: Donald Trump tiene un plan diferente para derrocar a Nicolas Maduro esta vez

El líder de Venezuela ya ha sobrevivido a la ira del presidente estadounidense en el pasado.

12 de octubre de 2025.-La primera vez que el presidente Donald Trump intentó derrocar a Nicolás Maduro, no se anduvo con rodeos. Acusó al dictador venezolano de fraude electoral, retiró el reconocimiento estadounidense al gobierno de Maduro, impuso sanciones a Caracas y movilizó a otros países para presionarlo a renunciar.

No funcionó.

En su segundo mandato, Trump está atacando a Maduro de forma diferente, y su mensaje, inusualmente en él, es menos directo. Aunque Trump sigue afirmando que Maduro es un líder ilegítimo, ha dicho que "no estamos hablando" de un cambio de régimen en Caracas. En cambio, está enfatizando las acusaciones de larga data de que el dictador es un narcotraficante y un criminal peligroso. El plan, según me dicen personas familiarizadas con la situación, es forzar la salida de Maduro como parte de la lucha continua de Trump contra los cárteles de la droga.

El esfuerzo ha incluido etiquetar a estos grupos como organizaciones terroristas, realizar ataques militares contra supuestos barcos con narcotráfico provenientes de Venezuela, aumentar la recompensa estadounidense por la cabeza de Maduro a 50 millones de dólares y cortar las conversaciones diplomáticas con Caracas. Puede que la campaña no se centre formalmente en un cambio de régimen, pero si la presión de las medidas anticarteles logra derrocar a Maduro, el presidente y su equipo estarán encantados.

Aunque Trump admira a muchos de los autócratas del mundo, desde hace tiempo parece sentir una genuina antipatía por Maduro. El sudamericano tiene raíces socialistas, no tendencias de extrema derecha como las de sus favoritos, como el húngaro Viktor Orban y el ruso Vladimir Putin. Y —lo he escuchado de múltiples funcionarios estadounidenses a lo largo de los años— Trump está realmente horrorizado por cómo Maduro ha devastado la economía de una Venezuela otrora pujante.

"¿A todos les gustaría que Maduro se fuera? Sí", dijo un funcionario de la administración Trump sobre el presidente estadounidense y sus asesores. "Vamos a ejercer una enorme presión sobre él. Es débil. Es muy posible que caiga por esta presión sin que tengamos que hacer nada", de forma más directa.

Pero, ¿está Trump dispuesto a eventualmente "hacer algo"? ¿Enviar una fuerza de invasión a Venezuela o lanzar un misil con el nombre de Maduro, tal vez? El equipo de Trump no parece descartar nada.

Trump tiene muchos planes, incluyendo algunos que contemplan ataques aéreos contra objetivos del narcotráfico en territorio venezolano, pero no ha dado ninguna orden para eliminar directamente a Maduro, dijo el funcionario. Aun así, una persona familiarizada con las conversaciones sugirió que si Maduro es considerado un capo de la droga y un terrorista, podría convertirse en un objetivo legítimo. "¿No perseguimos constantemente a narcotraficantes y terroristas acusados?", preguntó la persona. Les concedí a ambas personas el anonimato para hablar sobre deliberaciones internas delicadas.

La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios.

No estoy seguro de si existe un término específico para este enfoque. ¿Cambio de régimen paralelo? Como sea que se le llame, podría resultar más difícil de lograr que las medidas que Trump ha tomado hasta ahora.

Estados Unidos ha intentado diversas campañas de presión contra regímenes autoritarios en el pasado. Algunos han impuesto fuertes sanciones económicas (Irán, Cuba). Otros han armado a rebeldes (Afganistán). Algunos han utilizado a las fuerzas armadas estadounidenses en formas que técnicamente no tenían como objetivo derrocar a un régimen (Libia) o sí lo tenían (Irak).

Estos esfuerzos pueden debilitar a los autócratas y, en ocasiones, acelerar su caída. Pero también pueden tardar muchos años, y a menudo no está claro si la presión estadounidense u otro factor los obligó a dimitir.

La destitución por parte de Estados Unidos de Manuel Noriega, gobernante militar de Panamá y un agente problemático de la CIA durante mucho tiempo, ofrece una comparación interesante con el enfrentamiento con Maduro. Estados Unidos impuso sanciones a Panamá en la década de 1980, acusó a Noriega de narcotráfico y se negó a dialogar diplomáticamente con el régimen títere que él dirigía.

Pero Noriega no perdió el poder hasta que Estados Unidos invadió Panamá con más de 20.000 soldados a finales de 1989 y lo detuvo. La invasión fue motivada en parte por los ataques de las fuerzas de Noriega a los estadounidenses en Panamá, así como por las preocupaciones sobre el control del Canal de Panamá, pero el entonces presidente George H.W. Bush se aseguró de mencionar los cargos de drogas al explicar sus decisiones.

Venezuela es un país más grande y complejo, lo que hace que el enfoque del equipo de Trump sea aún más impredecible. Maduro ha sobrevivido durante mucho tiempo con el apoyo de las fuerzas de seguridad del país, incluso si hay pruebas contundentes de que los ciudadanos siguen votando en su contra.

Creo que Trump está dispuesto a intensificar su campaña contra los cárteles, pero no estoy convencido de que alguna vez envíe una fuerza de invasión total para derrocar a Maduro. Esto se debe en parte a que podría despertar las alarmas en la base del MAGA, que tiene una fuerte inclinación aislacionista.

¿Pero una fuerza más pequeña que persiga solo a Maduro, el capo de la droga? Quizás. La base del MAGA apoya mucho más la lucha contra los cárteles.

Aferrarse a una campaña antiMaduro sin etiquetarla oficialmente como "cambio de régimen" tiene otras ventajas, según me dijeron exfuncionarios estadounidenses. Trump se vería débil si proclamara abiertamente que intenta derrocar a Maduro, pero no funciona (no dio buena imagen la última vez). Estados Unidos también sería menos responsable de las consecuencias potencialmente costosas en Venezuela si evita una invasión total y se atiene a lo que insiste es una misión de aplicación de la ley.

"El cálculo de la administración Trump podría ser que implementar un cambio de régimen a bajo costo les ayudará a evitar las consecuencias de la ‘regla de Pottery Barn’", dijo Peter Feaver, exasesor de seguridad nacional de la administración de George W. Bush. Ese fue el famoso aforismo del exsecretario de Estado Colin Powell: "Si quiebras a Irak, lo has comprado y eres responsable de la estabilización de la seguridad después".

Venezuela cuenta con una oposición firme que tiene diversos planes sobre qué hacer si cae el régimen. La principal figura de la oposición, María Corina Machado, recibió el viernes el Premio Nobel de la Paz, un honor que el propio Trump codicia. Machado dedicó su Nobel en parte a Trump "por su decidido apoyo a nuestra causa".

La persona familiarizada con las conversaciones me dijo que la administración Trump no está coordinando sus acciones con la oposición venezolana, aunque funcionarios estadounidenses están en contacto con ellos.

David Smolansky, representante de Machado, se negó a confirmar si la oposición está coordinando con el equipo de Trump sus acciones contra los cárteles. Sin embargo, Smolansky afirmó que la oficina de Machado mantiene una comunicación constante con el gobierno y el Congreso, incluyendo información sobre la actividad narcotraficante proveniente de Venezuela.

Leopoldo López, activista de la oposición que pasó años como preso político en Venezuela, afirmó que el gobierno estadounidense simplemente ahora coincide con lo que él y otros han dicho durante años: que Maduro debe ser abordado como el líder de una organización criminal, no como un jefe de Estado.

López comparó a Maduro con un narcotraficante más famoso. "Si Pablo Escobar fuera presidente de Colombia, perseguirlo equivaldría a posibilitar un cambio político", afirmó López.

Las medidas estadounidenses contra Maduro —de las cuales The New York Times informó previamente— también coinciden con los objetivos individuales de algunos asesores de Trump.

El secretario de Estado y asesor interino de seguridad nacional, Marco Rubio —floridano de ascendencia cubana—, lleva mucho tiempo queriendo eliminar el régimen venezolano, en parte porque podría perjudicar al régimen de Cuba, aliado de Caracas. El asesor de Trump, Stephen Miller, una férrea voz antiinmigratoria, espera que un nuevo gobierno en Caracas facilite la deportación de venezolanos en Estados Unidos, especialmente si se limita el caos posterior al régimen. Los asesores de Trump también esperan que su represión contra Maduro inquiete a otros líderes latinoamericanos de izquierda y reduzca el flujo de drogas.

Si bien las personas con las que hablé no estaban dispuestas a predecir cómo ni si Trump intensificaría su operación contra los cárteles de la droga (aunque técnicamente no busca un cambio de régimen), sí indicaron que no la reduciría pronto.

Para empezar, el presidente está disfrutando bastante autorizando ataques aéreos contra barcos que presuntamente transportan drogas.

"Él puede dejar a millones de personas sin nada cada semana durante bastante tiempo", dijo el funcionario de la administración Trump.

Informó Nahal Toosi para Politico.com.