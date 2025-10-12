Análisis que conecta historia, economía y humanidad

(VIDEO) El colapso del modelo neoliberal no es un accidente, Richard Wolff

Domingo, 12 de octubre de 2025.-La advertencia se cumplió, lo que muchos ignoraron ahora está frente a nosotros.

En este poderoso discurso de 30 minutos, se analiza como el sistema económico global se tambalea bajo el peso de la desigualdad, la corrupción y el despertar social.

Profundiza en los temas más urgentes de nuestro tiempo: el colapso del neoliberalismo, la rebelión de las mayorías, la crisis de legitimidad política y el nacimiento de una nueva consciencia global.

Prepárete para una reflexión intensa sobre el futuro económico y político del mundo, con un análisis que conecta historia, economía y humanidad.


