(VIDEO) El colapso del modelo neoliberal no es un accidente, Richard Wolff

Domingo, 12 de octubre de 2025.-La advertencia se cumplió, lo que muchos ignoraron ahora está frente a nosotros.En este poderoso discurso de 30 minutos, se analiza como el sistema económico global se tambalea bajo el peso de la desigualdad, la corrupción y el despertar social.Profundiza en los temas más urgentes de nuestro tiempo: el colapso del neoliberalismo, la rebelión de las mayorías, la crisis de legitimidad política y el nacimiento de una nueva consciencia global.Prepárete para una reflexión intensa sobre el futuro económico y político del mundo, con un análisis que conecta historia, economía y humanidad.