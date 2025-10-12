Gobierno de la Guayana Esequiba Conmemora 355 Años de Resistencia Indígena con Jornada de Salud Integral

12 de octubre de 2025.-En el marco de la celebración de los 355 años de la Resistencia Indígena, la Gobernación del estado Guayana Esequiba, en articulación con la Fundación de Acción Social Esequibo, llevó a cabo una significativa jornada de salud integral y asistencia social, ratificando el compromiso del gobierno regional con las poblaciones originarias, Informó Comunicaciones Gobernación Guayana Esequiba



La actividad se centró en la comunidad indígena Pozo Oscuro, donde más de 500 personas fueron atendidas en diversas áreas médicas.



Gracias al esfuerzo conjunto y al apoyo del Presidente Nicolás Maduro y el Ministerio del Poder Popular para la Salud, se logró la entrega totalmente gratuita de más de 4.000 unidosis de medicamentos a los pacientes.



El gobernador del estado Guayana Esequiba, Neil Villamizar, destacó que la salud es una prioridad fundamental de su gestión, especialmente para las poblaciones indígenas. "La salud es prioridad y más aún para las poblaciones indígenas del estado Guayana Esequiba. Seguimos avanzando en el tema de la salud, asegurando que el bienestar llegue a todos nuestros rincones", afirmó la autoridad regional.



Por su parte, el doctor y Autoridad Única de Salud, Julio Mato, aseguró que el éxito de estas jornadas es un reflejo de la visión y la gestión del gobernador Villamizar. "Gracias al gobernador Neil Villamizar se ha logrado llegar a rincones alejados donde las poblaciones indígenas han recibido asistencia médica y sus medicamentos. Esto es una muestra de que el compromiso con la salud es inquebrantable", puntualizó Mato.



En otras acciones y para continuar con esta importante celebración, también se realizó la entrega de materiales para el mejoramiento de la escuela de la comunidad, en aras de garantizar espacios educativos dignos y de calidad para los niños y jóvenes de Pozo Oscuro.