Venezuela lleva 26 años resistiendo las amenazas del imperio más poderoso

"Tenemos 26 años siendo amenazados por el imperio más poderoso de todos los tiempos y ha dicho que va a destruir, a desaparecer a la Revolución Bolivariana".

Expresó el vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, capitán Diosdado Cabello Rondón, desde el estado Aragua.

11 de octubre de 2025.-Durante su participación, expresó que muchas personas dicen que Venezuela amenaza al Imperialismo, "nosotros no amenazamos a nadie, nosotros somos gente de paz, es el nivel de locura de esas personas que se amargan, solo porque el pueblo sale a celebrar su navidad, se amargan, se enferman, les parece que eso es terrible", informó Floriana Guzmán, Prensa Mpprijp.

Asimismo, manifestó que el Gobierno Bolivariano ha hablado de una resistencia activa prolongada; y está preparado para la defensa.

"Nos preparamos para el contraataque, pero el país tiene que seguir funcionando, nosotros estamos movilizados y de aquí viene la revisión completa de los hospitales, de las estaciones de servicio, de las subestaciones eléctricas, de los puntos clave. Queremos nosotros tomar control de los lugares alternos para la protección de nuestro pueblo", dijo.