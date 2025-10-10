INAMEH reporta precipitaciones variables se prevén en 19 estados del país

En horas de la mañana se espera la formación de nubosidad acompañada de precipitaciones variables en Bolívar, Amazonas, Sucre, Monagas, Anzoátegui, Miranda, Distrito Capital, La Guaira, Aragua, Guárico, Cojedes, Apure, Barinas, Portuguesa, este de Falcón, Trujillo, Mérida, Táchira y Zulia, reseña el boletín de las autoridades del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

De igual forma, el Inameh señala que durante la tarde y noche se estima desarrollo nuboso con lluvias o chubascos en la mayor parte del país, al ser más intensas y frecuentes en la Región Central, Sur del territorio, Llanos Centrales, Occidentales, Centro Occidente, Andes y Zulia.

En el Distrito Capital, Miranda y La Guaira habrá nubosidad fragmentada a primeras horas de la mañana con algunas lluvias o lloviznas. Después del mediodía, tendremos áreas nubladas con precipitaciones y ocasionales descargas eléctricas. Las temperaturas se mantendrán entre una mínima de 18°C y una máxima de 29°C en la ciudad de Caracas.

Con información de INAMEH / Prensa VTV.