(VIDEO) Venezuela se prepara para posible acción militar estadounidense

Viernes, 10 de octubre de 2025.- El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, advirtió el miércoles 8 de octubre a la ciudadanía que se prepare para una posible acción militar estadounidense, calificando el comportamiento de Washington de "irracional" y "belicista", tras el lanzamiento por parte del país de un operativo de seguridad a gran escala.



"No quiero causar ansiedad, inquietud ni alarma en la población, pero sí quiero advertirles que debemos prepararnos porque la irracionalidad con la que actúa el imperialismo estadounidense no es normal", declaró Padrino López durante una reunión militar en La Guaira, en el centro de Venezuela.



Venezuela desplegó fuerzas militares y policiales en los estados de La Guaira y Carabobo el miércoles como parte de un plan de defensa nacional, en medio de la escalada de tensiones con Washington.



Las relaciones entre ambos países se han deteriorado drásticamente desde el regreso del expresidente estadounidense Donald Trump a la Casa Blanca en enero. Maduro ha negado las acusaciones estadounidenses sobre la producción de drogas en Venezuela y ha acusado a Washington de intentar derrocarlo mediante un refuerzo naval en el Mar Caribe.







Más de 60 ONG alertan que EEUU en el Caribe puede causar guerra regional