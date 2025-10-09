Profesora adjuta de la Universidad de Chicago enfrenta cargos por escupir a un agente en manifestaciones en instalaciones de inmigración

se encuentra cerca de las mesas en la Universidad de Chicago. Credito: Brian Cassella/Chicago Tribune

En las instalaciones de ICE de Broadview

9 de octubre de 2025.-Una profesora adjunta de la Universidad de Chicago, una de las cinco personas arrestadas durante una protesta frente al centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Broadview la semana pasada, enfrenta cargos por delitos graves por presuntamente escupir a un agente de la Policía Estatal de Illinois, según registros judiciales.

Eman Abdelhadi, de 36 años, fue arrestada cerca del centro el 3 de octubre mientras las protestas continuaban frente al edificio por cuarta semana consecutiva, según la oficina del sheriff del Condado de Cook.

Abdelhadi enfrenta dos cargos de agresión con agravantes contra un empleado del gobierno, un delito grave de clase 3, y dos cargos de delito menor por resistencia/obstrucción a la paz, según consta en los registros judiciales del Condado de Cook.

En documentos judiciales, la fiscalía afirma que Abdelhadi escupió "a sabiendas e intencionalmente" al agente en una línea de protesta formada por personal estatal. Se enfrenta a delitos menores por presuntamente rechazar una orden de dispersión y por apartar el brazo de un agente estatal para evitar ser esposada.

Abdelhadi se negó a hacer comentarios al ser contactada por teléfono. No estaba claro si contaba con un abogado.

Según el sitio web de la Universidad de Chicago, Abdelhadi es profesora adjunta en el Departamento de Desarrollo Humano Comparado. Un currículum vítae adjunto a su perfil en la U. de C. indica que trabaja en la universidad desde 2019.

La semana pasada, la policía estatal comenzó a monitorear las protestas en las instalaciones del ICE en el suburbio oeste, que se han intensificado durante el último mes, como parte de un "comando unificado" que la agencia ha formado temporalmente junto con la oficina del sheriff para abordar las preocupaciones de seguridad fuera del edificio.

Los manifestantes comenzaron a reunirse cerca de la Avenida 25 y la calle Harvard alrededor de las 6 a. m., con carteles que decían "Y luego vinieron por mí" y "Los inmigrantes hacen grande a Estados Unidos".