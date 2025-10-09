Plan Vuelta a la Patria retorna a 219 venezolanos deportados de México

9 de octubre de 2025.-Con este nuevo grupo de repatriados se estima que han ingresado al país más de 14 mil hombre y mujeres gracias a la política implementada por el Presidente constitucional Nicolás Maduro Moros, quien tiene el compromiso con el pueblo de Venezuela a reencontrar familias, informó Prensa Mpprijp.

Como parte de la Gran Misión Plan Vuelta a la Patria, desde el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetia, este jueves, arribo una aeronave proveniente de México con un total de 219 connacionales.

Cabe destacar, que en este avión perteneciente a la aerolínea Conviasa, llegaron 93 mujeres, 64 hombres y 121 niños quienes recibieron atención médica y medicamentos por parte del Fondo Administrativo de Salud del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (Fasmij) junto al Ministerio del Poder Popular para la Salud.

Asimismo, se le aplicó los protocolos correspondientes por parte de los órganos de seguridad del Estado venezolano para posteriormente ser reinsertados en la sociedad.