(VIDEO) EUU prepara opciones para ataques militares contra objetivos de drogas en Venezuea

Domingo, 28 de septiembre de 2025.- De acuerdo a Ruiz Calvo, y haciéndose eco a informaciones proporcionadas por NBC News: funcionarios militares estadounidenses están elaborando opciones para atacar a los narcotraficantes dentro de Venezuela y los ataques podrían empezar en cuestión de semanasExpresó Ruiz Calvo que los ataques contra los narcotraficantes, todos sabemos, no existen, es mentira, son excusas, por eso es por lo que tenemos que estar preparados que se atacará a Venezuela, a su gobierno, a sus militares y puede que también, tristemente, a su gente... se trataría, en todo caso, de un ataque contra la cúpula político militar de este país.Los planes se están discutiendo pero no se trataría de una decisión ya tomada, cerrada.Los planes se están discutiendo, los planes se centran principalmente, en ataques con drones contra miembros y líderes de grupos de narcotráfico, si, también se está barajando atacar laboratorios de drogas.Hombre, tu no vas a decir que vas a atacar al gobierno de Venezuela, aunque todos sabemos que esa es la presión y la intención, comenta Ruiz Calvo.De momento, lo que los Estados Unidos pretendía conseguir con intimidación y acoso, no se ha conseguido, nada de resquebrajarse el gobierno, nada de la población venezolana perder la unidad, nada de eso, nada de eso..La Casa Blanca ha encontrado más resistencia de la que anticipaba.Estados Unidos ha despegado, al menos, ocho barcos con más de 4,000 efectivos en las aguas de la región y ha enviado aviones de combate F35 a Puerto Rico.Una fuente manifestó: no se puede tener este tipo de potencia de fuego en El Caribe para siempre, no se puede mantener este despliegue parar siempre, por eso, hemos de seguir unidos, todo el tiempo que sigamos unidos es victoria, unión, unión, unión.