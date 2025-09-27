Doble ejecución: Texas y Alabama ejecutan a presos con minutos de diferencia

27 de septiembre de 2025.- Texas y Alabama han ejecutado a presos condenados a muerte con pocos minutos de diferencia: uno por matar a un bebé de 13 meses durante un "exorcismo" y el otro por dispararle en la cabeza a una madre de dos hijos durante un robo en una gasolinera, informó Estados Unidos Hoy.com.

Texas ejecutó a Blaine Milam, de 35 años, mediante inyección letal por la muerte en 2008 de la hija pequeña de su novia, en lo que Milam y su madre describieron como un "exorcismo". Fue declarado muerto a las 18:40 del jueves 25 de septiembre.

En sus últimas palabras, Milam agradeció a la capellanía del Departamento de Justicia Penal de Texas por un programa religioso en el corredor de la muerte que le permitió "ser aceptado para encontrar a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador", según el departamento. "

Y si alguno de ustedes desea volver a verme, les imploro a todos, sin importar quiénes sean, que acepten a Jesucristo como su Señor y Salvador y nos volveremos a encontrar", dijo. "Los amo a todos, tráeme a casa, Jesús".

Apenas 18 minutos antes de la muerte de Milam, Alabama ejecutó a Geoffrey West, de 50 años, mediante el relativamente nuevo método de gas nitrógeno, por el asesinato en 1997 de Margaret Parrish Berry durante el robo de la gasolinera donde ella trabajaba.

Fue declarado muerto a las 6:22 p. m. CT.