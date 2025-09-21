Realizan balance de la operación "Los Cuarteles van al Pueblo"

Ministro de Defensa Vladimir Padrino López

21 de septiembre de 2025.- El vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía, G/J Vladimir Padrino López, ofreció este domingo un balance de operaciones en el marco del entrenamiento militar "Los Cuarteles van al Pueblo".



Durante la transmisión, Padrino destacó la participación voluntaria de la población en la jornada en conjunto con efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), quienes acompañaron a los alistados desde distintos puntos comunales, plazas y cuarteles.



"Hay que salir de los cuarteles a las comunidades, a los circuitos comunales, las comunas, al campo, la frontera, a los sitos más recónditos de todo el territorio nacional a abrazarnos con nuestro pueblo", manifestó.



En ese sentido, el ministro reconoció que las distintas actividades llevadas a cabo entre el pueblo y la milicia "ha sido un hito en la consolidación del pensamiento militar popular de Venezuela, desde la FANB y todo el país. Un hito más".



Padrino López, recordó al expresidente Hugo Chavez, quien hablaba de "la participación masiva del pueblo en tareas de la defensa. Y por eso ayer salimos a las calles y nos fundimos en un abrazo".



"En el camino nos conseguimos a la gente, en las comunas y continuamos el proceso ya iniciado el pasado sábado 13 de septiembre, que fue cuando los milicianos y nuevos milicianos asistieron a los 312 cuarteles de la FANB y comenzaron a familiarizarse los nuevos registrados con las armas individuales, las armas colectivas, con el adoctrinamiento y con todo el proceso para ocuparnos de la defensa cuando sea necesario hacerlo", precisó el funcionario al respecto.



Además, mencionó que fueron entregadas armas a la milicia bolivariana, en todas las plazas. "Nosotros estamos desarrollándonos y adiestrándonos en un tiempo de paz, para si en algún momento el imperialismo norteamericano se atreviera a pisar este suelo sagrado, cada hombre y cada mujer tenga una misión, tenga un arma y un espacio territorial, esa es parte de nuestra doctrina".



"La doctrina que nuestra que hemos construido a lo largo de tantos años, el impulso que le ha dado nuestro comandante en jefe a la nueva doctrina popular-militar-policial, es 'las armas son del pueblo'. el pueblo nos las dio y nosotros de las damos al pueblo, en perfecta unión", sentenció Padrino.