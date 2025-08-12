INAMEH prevé cielo nublado en gran parte del territorio nacional

Este martes, prevén cielo parcialmente nublado en gran parte del país, con algunas precipitaciones en Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Bolívar, Amazonas, sur de Monagas, oeste de Anzoátegui, sur de Guárico, este de Falcón, Apure, Cojedes, este de Barinas y sur del Lago de Maracaibo.

Así lo informó el Instituto Nacional de Metereologia e Hidrología (Inameh), a través de su canal de Telegram, señaló que durante la tarde y noche, se espera un incremento de la cobertura nubosa con lluvias y chubascos con eventuales descargas eléctricas en áreas de Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Apure, Barinas, Portuguesa, Cojedes, partes de Lara/Falcón, Andes y Zulia.

Sin embargo, no descartan algunas lluvias dispersas en zonas de La Guaira, Miranda, Distrito Capital, Aragua y Carabobo. Asimismo, en la Gran Caracas prevén, a primera hora, nubosidad fragmentada que generará algunas precipitaciones.

La temperatura máxima oscilará entre 31°C, mientras que la mínima será de 17°C.

Con información de INAMEH / Prensa VTV.