AOL se dispone a cancelar su icónico servicio de Internet por acceso telefónico

12 de agosto de 2025,Es el fin de una era para AOL. Tras más de 30 años conectando a la gente a internet mediante acceso telefónico, AOL deja de ofrecer su icónico servicio. "AOL evalúa periódicamente sus productos y servicios y ha decidido descontinuar el acceso telefónico a internet", afirma el sitio web de la compañía. "Este servicio ya no estará disponible en los planes de AOL", informó Noticias de ABC.com.

El cambio "no afectará ningún otro beneficio de su plan de AOL", declaró la compañía. El servicio y el software de marcado dejarán de estar disponibles a partir del 30 de septiembre de 2025.

El distintivo tono de marcado agudo, el zumbido y el silbido pueden parecer un lejano recuerdo de los inicios de internet para algunos, especialmente con la llegada de las conexiones inalámbricas por módem que han reemplazado la tecnología de línea telefónica convencional. America Online, pionera de internet a principios de la década de 1990, cambió su nombre a AOL en 2006. En 2017, cerró el popular servicio de mensajería instantánea AIM, y la compañía fue vendida a Apollo Global Management en 2021, convirtiéndose en la nueva Yahoo! Inc.